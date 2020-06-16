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16.06.2020  14:55   

Специалисты харьковского зоопарка обратились за поддержкой в охране необычного оленя-эндемика (ВИДЕО)

Харьковский жук-олень, защищающий только старые дубы от болезней, живет как взрослое насекомое всего несколько недель, во время которых происходит спаривание.


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Наверное, для многих знакомо ощущение детского восторга, который вызывал у нас случайно найденный жук-олень. Именно летом у этих насекомых наступает брачный период и по вечерам они отправляются на поиски. Насекомые летят на искусственный свет и часто ударяются и падают. Плотный панцирь не дает им разбиться, но куда опаснее таких падений - люди, которые наступают на насекомых: одни случайно, другие - специально, опасаясь вида жуков. Беззащитные перед нами жуки, кажутся кому-то опасными, хотя на самом деле они не кусаются и не переносят никаких паразитов.

 

 Поэтому на самом деле, жуков-оленей бояться не стоит. Наоборот, их нужно оберегать, жуки-олени занесены в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу Украины. Рогатые насекомые не являются вредителями, наоборот - могут приносить пользу.

Взрослые жуки-олени всю жизнь проводят на лиственных деревьях - дубах. Поскольку жук-олень тесно связан с старовозрастными дубравами, он является очень редким. Жук-олень живет как взрослое насекомое всего несколько недель, во время которых происходит спаривание. Большинство времени это животное проводит в виде личинки, а для того, чтобы превратиться в куколку, ему понадобится до 5 лет. Питаясь гниющей древесиной, жук-олень не причиняет никакого вреда лесам и сельскохозяйственным угодьям, а наоборот приносит пользу: перерабатывая остатки древесины, которая перегнивает, он улучшает почву.

 

 

Наибольший вред популяции этих жуков нанесла вырубка старых деревьев и очистка от них леса, а также использование ядохимикатов. Только в местностях, где хотя бы часть листьев и мертвых деревьев остается лежать на земле, у жуков есть шансы на выживание. Жуки-олени занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу Украины и находятся под угрозой исчезновения. Поэтому помните, что жук-олень требуют человеческой защиты, а не уничтожения!

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  жук, олень, харьков, зоопарк, дуб, болезни
 
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