26.05.2020 08:37

Полезная программа: ТОП-3 продуктов для красоты волос и ногтей

Во вторник, 26 мая, в 10:00 на «Интере» в «Полезной программе» ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, что нужно есть, чтобы надолго сохранить здоровье и красоту волос и ногтей.



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Состояние наших волос и ногтей является внешним признаком здоровья организма. Если ногти ломаются, а волосы выпадают – это свидетельствует о недостатке питательных веществ. По мнению экспертов, справиться с проблемами помогут грибы, йогурт и тунец. Эти продукты являются антиоксидантами, содержат минералы и необходимые витамины.

«Волосы и ногти состоят из кератина, в них происходят схожие процессы, поэтому улучшить их состояние помогут одни и те же продукты, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Грибы, например, содержат пантотеновую кислоту, действующую как антистресс, а рибофлавин, которым особенно богаты белые грибы, отвечает за здоровую кожу, ногти и волосы. Большое содержание белка, железа, калия и кальция в йогурте улучшает пищеварение, укрепляет ногти, а также защищает кости от ломкости. А тунец, как и все сорта жирных рыб, имеет высокое содержание витамина D, улучшающего состояние волос и ногтей, и является источником кислот омега-3 и омега-6, которые регулируют уровень холестерина».

Какой из упомянутых продуктов является лидером по полезности для красоты и здоровья? Какие вещества способны сделать волосы шелковистыми, а ногти – крепкими и блестящими? На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественные продукты? Как уберечься от отравления грибами? Как лучше употреблять йогурт, чтобы получить максимум пользы? И какие необычные блюда можно приготовить из тунца, зрители узнают в специальном выпуске ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер» завтра, 26 мая, в 10:00.

Звездные эксперты ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская, солистка Национальной оперы Украины Елена Гончарук и прима-балерина Кристина Шишпор.

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие тематические выпуски «Полезной программы».

В среду, 27 мая, в 10:00 на «Интере» – рейтинг популярных сыров.

Сыр давно завоевал популярность по всему миру. Сложно подсчитать количество существующих сортов. Мягкий и сливочный, твердый и полутвердый, рассольный и с плесенью… Какой сыр выбрать, чтобы он был не только вкусным, но и полезным? Как отличить сыр от сырного продукта? Чем голландский сыр отличается от пармезана? Какой сыр подойдет тем, кто боится набрать лишние килограммы? Ответы – в выпуске «Полезной программы», звездными экспертами которого стали телеведущие Андрей Данилевич, Мария Виноградова и Ева Бажен.

В четверг, 28 мая, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 продуктов для крепких костей.

Укрепить кости поможет правильное питание. Очень важно, чтобы в рационе присутствовали кальций и витамин D. Именно недостаток этих веществ является причиной развития остеопороза. Хотите укрепить костную ткань? Ешьте кальмары, сою и творог. Какой из этих продуктов займет первую строчку рейтинга «Полезной программы»? В каком виде лучше употреблять эти продукты, чтобы получить от них максимальную пользу? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты – телеведущая Светлана Леонтьева, певцы Лери Винн и Олег Кензов.

В пятницу, 29 мая, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу лучших продуктов против отеков.

Отеки свойственны многим, особенно летом. Основные причины – нарушение водного баланса и недостаток калия в организме. Но есть продукты, которые помогают избавиться от подобных неприятностей. Вывести лишнюю жидкость из организма помогут баклажаны, редис и огурец. Какой из этих продуктов – самый полезный? Как правильно их употреблять, чтобы уменьшить отечность? За что Петр I полюбил редис? В чем кроется секрет красоты Клеопатры? Ответы – в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которого стали телеведущая Светлана Вольнова, певицы Натаника и Анна Добрыднева.

А в субботу, 30 мая, в 10:00 на «Интере» – рейтинг самых популярных полуфабрикатов.

Устали постоянно стоять у плиты? Выход есть – полуфабрикаты. Хрустящие наггетсы, сочные пельмени и вкусные вареники… Несколько минут – и полноценный обед готов. Но как выбрать качественные полуфабрикаты? Из чего они состоят и сохранилось ли в них что-то полезное для организма? Как их правильно выбирать и хранить? И какие полуфабрикаты считаются самыми диетическими? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – певица Марина Одольская, заслуженные артистки Украины Ярослава Руденко и Оксана Пекун.