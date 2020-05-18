18.05.2020 19:47

Дергачівський полігон відходів: підготували до запуску новий майданчик (ФОТО)

Орієнтовно з 1 червня на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів сміття прийматимуть вже на новому майданчику, побудованому за найсучаснішими технологіями.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 18 травня, повідомив директор КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Юрій Суярко.

«Фактично всі роботи виконані: побудовані диспетчерська, вагова, два майданчики з системою збору та очистки фільтрату, майданчик для ремонту техніки, вся територія впорядкована. Тобто ми готові почати експлуатацію нового полігону, куди тепер звозитимуть сміття з міста Харкова. Новий полігон зможе приймати відходи протягом 15 років, але з впровадженням системи роздільного збору сміття термін його служби значно збільшиться», - зазначив директор підприємства.

Паралельно з цим почнуться роботи з рекультивації старого полігону, який вже вичерпав свій ресурс. Підрядником стала турецька компанія, яка взяла на себе зобов'язання реалізувати проєкт за один рік.

«Після підготовчих робіт старий полігон буде укритий геомембраною для запобігання потрапляння полігонного газу в атмосферу. Зверху - фільтраційний шар, грунт, після чого там будуть висаджені дві тисячі дерев і дві тисячі кущів, трава. Також у тілі старого полігону пробурять 30 свердловин, якими біогаз піде на генератори для переробки в електроенергію. Вона живитиме наш промисловий майданчик, а надлишки надходимуть на Дергачівську підстанцію», - розповів Юрій Суярко.

Надалі підприємство сконцентрується на повному закінченні будівництва сміттєпереробного комплексу та планує завершити ці роботи орієнтовно наступної весни.

«Вже побудовані адміністративний корпус, трансформаторна підстанція, частина гаражно-мийного комплексу, починається збирання складських приміщень для відходів, повністю завезені залізобетонні конструкції для сортувального цеху і на 90% - комплектуючі. Наприкінці червня почнемо монтувати будівлю сортувального цеху. Після його пуску ми відбиратимемо корисні відходи, щоб спрямовувати їх на переробку або повторне використання. І в тіло нового полігону, таким чином, потраплятиме менше відходів. Саме для цього ми впроваджуємо у місті проєкт з роздільного збору сміття», - повідомив Юрій Суярко.

Нагадаємо, що унікальний для України сміттєпереробний комплекс вартістю понад 40 млн дол. будується на кошти Світового банку.