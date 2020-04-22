22.04.2020 17:33

Эксклюзив «Утра с Интером»: как карантин влияет на отношения в семьях звезд?

В Украине карантин продолжается уже больше месяца. Для многих постоянное пребывание в семейном кругу становится настоящим испытанием, ведь люди не привыкли так много времени проводить с родными. В том же Китае, например, результатом длительной самоизоляции стало невероятное количество разводов.



// inter.ua

Программа «Утро с Интером» выяснила, как в условиях карантина выстраивают отношения с детьми и супругами Оля Полякова, Ирина Федишин, Екатерина Кухар и Александр Стоянов.



Песни Оли Поляковой заставляют танцевать одновременно десять тысяч зрителей на концерте. А вот найти общий язык с двумя дочерьми для нее оказалось непросто. Звезда не скрывает: она оказалась не готовой проводить так много времени с детьми. О своих карантинных буднях и отношениях с дочками Королева ночи рассказывает в соцсетях ежедневно. «Старшая дочь меня не слушается, думает, что она взрослая, делает все назло, – признается певица. – А младшая – хорошая девочка, но со сложным характером».

Еще одна звездная мама – Ирина Федишин – своих сыновей Олега и Юрия из-за постоянных гастролей видела реже, чем хотелось бы. Сейчас она наверстывает упущенное: с детьми и уроки учит, и в игры играет, и гимнастикой занимается. Артистка говорит: сыновья от маминого внимания не устали. А вот как ей удается избежать ссор с мужем и продюсером Виталием Човныком, с которым они постоянно вместе – и дома, и на работе? Ирина поделилась секретом: «Старайтесь даже на карантине надевать яркие вещи, это поднимает настроение. Каждый день нужно делать минимальный мейк: легкий румянец, немного подкрасить реснички, уложить волосы. Это важно, потому что скрашивает ежедневную рутину».

Виталий и Ирина признают, что за столь длительный период пребывания дома всей семьей даже их проверенные временем отношения иногда дают сбой. Чтобы не ссориться и не скучать в четырех стенах, супруги советует больше внимания уделять совместному физическому труду. «Можно готовить вместе, убирать, наводить порядок в шкафах, примерять гардероб», – перечисляет список дел певица. Со своей стороны, муж и продюсер Ирины, Виталий Човнык, тоже предпринимает шаги для укрепления отношений, которые советует делать и другим мужчинам: «Принесите жене кофе в постель. Сделайте перестановку мебели, даже это изменит обстановку в доме».

В семье примы и премьера Национальной оперы Украины Екатерины Кухар и Александра Стоянова без дела почти никогда никто не сидит. «Распределите дома обязанности, – советует Екатерина. – Например, кто-то сегодня готовит, кто-то убирает, кто-то делает домашнее задание с детьми. Сын занимается футболом, они с мужем устраивают челлендж по поводу футбольных трюков».

«Игр просто миллион можно придумывать! Пофантазируйте», – продолжает Александр Стоянов.

А если возникают недоразумения, у Екатерины и Александра есть несколько проверенных годами рецептов. «Если мы, например, повздорили, вспылили, поругались, мы никогда не засыпаем с этой обидой, стараемся поговорить до того, как ляжем спать», – делится Екатерина Кухар.

Александр Стоянов советует: если чувствуете, что не можете успокоить жену, отстранитесь, выйдите в другую комнату. «Саша у нас в семье – холодная вода, я – пламя, он вовремя тушит его, он правильно это делает, – улыбается Екатерина. – Он может зажечь свечи, набрать мне ванну, налить бокал вина и закрыть меня в ванной». И – срабатывает!

Звезды своим примером доказывают: в любом деле важно находить компромисс и учитывать интересы другого человека. Тогда в доме будет царить согласие, а карантин превратится из монотонного испытания в приятный отдых в домашней обстановке.

Сюжет «Утра с Интером» о том, как звезды проводят карантин, и комментарии известного психолога Елены Рыхальской по поводу методов, которые они выбирают для комфортной жизни в самоизоляции: