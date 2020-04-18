18.04.2020 13:32

«Правила еды»: программа «Утро с Интером» выяснила, какие привычки вредят иммунитету

Пить воду, правильно питаться, заниматься физкультурой, высыпаться, не нервничать и отказаться от вредных привычек – вот залог хорошего иммунитета. Ведущая рубрики «Правила еды» в программе «Утро с Интером» Вера Борсук выяснила, какие неправильные привычки в питании уничтожают иммунитет и делают наш организм беззащитным перед вирусами и бактериями.



// inter.ua

«Современный человек имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, – говорит гастроэнтеролог Лариса Бойченко. – Это проблема 95% населения. Меня удивляет вот что: мы же уважаем свою профессию, увлечения, социальное положение. Но почему же мы не уважаем тот единственный источник, который дает нам жизнь, молодость, долголетие, здоровье? Только из пищи мы можем получить то, что нужно для нашего здоровья».

Правило здорового питания – есть не более 3-4 раз в день с обязательным перерывом между приемами пищи в 3,5 часа. «Для того, чтобы съеденное переваривалось, нам необходимы ферменты, – рассказывает Лариса Бойченко. – Они имеют определенный срок накопления. Только через три с половиной часа после приема пищи они способны переваривать новую еду».

Ведущая рубрики «Правила еды» вместе с врачом проанализировала свои привычки и выяснила, какие из них больше всего вредят здоровью.

Есть перед сном. «Я люблю перед сном есть семечки, – признала Вера Борсук. – Больше – подсолнечные, но могу и тыквенные». Оказалось, последствия такой привычки плачевны. «Семечки содержат белки, жиры, углеводы и клетчатку, это абсолютно полноценная еда, – поясняет Лариса Бойченко.– А для полноценной еды нужны полноценные ферменты. В 10 часов вечера их не будет, и любой продукт, в том числе семечки, останется непереваренным. А что такое непереваренная еда в организме? Это путь к образованию ядов и токсинов, прежде всего, в желудочно-кишечном тракте. Они всасываются в кровь, повреждают микрофлору. Как следствие – снижается иммунитет, и организм уже не в состоянии противодействовать микробам и вирусам. Результат – болезни».

Есть сладкое - еще одна привычка Веры. Но выяснилось: если это не торты и пирожные с кремом и если есть сладости изредка в первой половине дня, вреда организму не будет. «Сладкое в виде фруктов, сухофруктов, может быть, каких-то желеобразных продуктов даже нужно употреблять, – подсказывает выход для сладкоежек Лариса Бойченко. – Но – в первой половине дня. Это приводит к выработке большого количества энергии, в которой мозг нуждается. Это топливо. После двух часов дня организму уже не нужно столько энергии, поэтому съеденное сладкое будет отложено «про запас». Вдруг вам придет в голову голодать целый день!»

Есть фаст-фуд. Случается, что Вера пропускает приемы пищи во время съемок. Когда некогда нормально поесть, девушка может соблазниться фаст-фудом и перекусить, например, гамбургером. «Я очень сомневаюсь в качестве хлебобулочных изделий, в которые кладут эту котлету, – говорит гастроэнтеролог. – Как и в качестве мяса, в санитарных условиях, в которых приготовили из него фарш, и даже в свежести овощей, которые кладут в гамбургер. И совершенно не доверяю соусам, которыми приправляют этот продукт».

Если гамбургер – ваше любимое блюдо, врач советует приготовить его самостоятельно. И употреблять не чаще чем раз в две недели. А вот пиццу можно и раз в неделю, но только в первой половине дня. Есть еще одно условие: тесто пиццы должно быть изготовлено исключительно из цельнозерновой муки, а начинка – без мяса, то есть сырно-овощная.

Лариса Бойченко предупреждает: «Рафинированная мука – очень вредный продукт. Если же в пицце содержатся еще и мясные включения – неважно, мясо это, колбаски или сосиски – к сожалению, этот продукт откровенно вредный».

Выпуск рубрики «Правила еды» о вредных привычках в питании

Правда ли, что продукты уничтожают наш иммунитет, приводят к ожирению, нарушениям метаболизма и укорачивают жизнь человека? Почему нельзя пить кофе натощак? И как испытываемое регулярно чувство голода может повлиять на будущих детей? Об этом – в следующем сюжете рубрики «Правила еды», который выйдет в эфир в четверг, 23 апреля, в программе «Утро с Интером».