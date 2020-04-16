16.04.2020 09:06

«Орел и решка. Путешествия онлайн»: 5 интересных фактов о Китае

Из-за пандемии коронавируса многие страны полностью или частично закрыли границы. Чтобы остановить распространение Covid-19, каждый из нас должен оставаться дома. Но познавать мир можно, и не вставая с дивана!



// inter.ua

Путешествуйте онлайн во время карантина благодаря спецвыпускам проекта «Орел и решка» на официальной YouTube-странице телеканала «Интер»! В каждом из них собраны лучшие программы популярного тревел-шоу о той или иной стране. Уже можно отправиться в онлайн-путешествие с ведущими «Орла и решки» по Италии, США или Китаю и открыть для себя много интересного.

Одной из самых удивительных стран мира по праву считается Китай. Современным китайцам досталось богатое наследие, которое они смогли сохранить и приумножить. В их многовековой культуре древняя восточная мудрость соединилась с западными правилами жизни. Вот 5 интересных фактов о самобытном и таинственном Китае из объединенных выпусков проекта «Орел и решка» об этой стране.

1. Китай – самая густонаселенная страна в мире. На земном шаре проживает около 1,5 миллиардов китайцев. Это единственная в мире страна, в которой находится четыре мегаполиса с населением свыше 10 млн человек: Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Если всех китайцев попросить пройти перед вами, выстроившись в колонну по одному, то она никогда не закончится из-за скорости воспроизводства населения. Демографические проблемы и проблема роста населения – одни из самых острых в КНР.

2. В Китае находится 60% всех небоскребов Земли. Последние 10 лет эта страна удерживает мировое лидерство по количеству строящихся высоток. Шесть из десяти самых высоких строений мира возведены в Поднебесной. А самые высокие небоскребы Китая находятся в Шанхае. Тут построили второе по высоте здание в мире – Шанхайскую башню («Шанхай тауэр»), высотой 632 м. На 119 этаже находятся самая высокая в КНР смотровая площадка, на 120-м – самый высотный ресторан, а на 84 этаже – самый высотный бассейн. В здании функционируют самые быстрые лифты, развивающие скорость до 18 метров в секунду! По высоте шанхайский Тауэр сегодня уступает лишь 828-метровой башне Бурдж-Халифа в ОАЭ.

3. Воздух в Китае – один из самых загрязненных в мире. Так, в Шанхае доля смертельно опасных частиц мелкодисперсной пыли PM2.5 в воздухе в четыре раза превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. А в Пекине этот показатель в шесть раз выше нормы. Серьезной экологической проблемой также является повышенное содержание озона в воздухе. Это вредит легким, приводит к астме и другим респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям. В некоторые дни, когда воздух очень плотный и полон химикатов, людям приходится носить на улице кислородные маски. Причина такой экологической ситуации – в быстром росте промышленности Китая. Но есть в этой стране и настоящие здравницы. Санья – самый южный и один из самых зеленых и чистых городов Китая, там круглый год можно загорать и купаться.

4. «Запретный город» в Пекине – сердце имперского Китая. Он был императорским дворцом во времена династий Мин и Цин вплоть до 1911 года и служил резиденцией 24 императорам. Пять столетий никто из простых смертных даже краем глаза не мог взглянуть, как живет императорская семья: любопытных просто убивали. Сегодня это наиболее хорошо сохранившийся императорский дворец в Китае и крупнейший из древних дворцовых комплексов в мире. Он занимает площадь 72 гектара. На территории расположены около 900 зданий, а общее число комнат – более 8 тысяч.

5. Китайской кухне более пяти тысяч лет. Самое известное блюдо этой страны – пекинская утка. Но китайцы едят и то, что нам трудно себе представить в качестве пищи: змей, опарышей, жареных сверчков, ящериц, тараканов, сколопендр и тарантулов, а также личинки и внутренности животных. Особым деликатесом считаются моллюск гуидак и супы из ласточкиных гнезд или акульих плавников. Цена одной такой тарелки супа – 100 долларов. Также в Китае престижно есть блюда из редких животных, например, лапы малайского медведя, мозги китайской обезьяны, губы орангутанга. Местные миллионеры хвастаются друг перед другом, какая экзотическая живность была у них на обед.

Еще больше интересных фактов о популярных странах и ярких приключений ведущих «Орла и решки» – в специальных онлайн-выпусках тревел-шоу о Китае, Италии, США на официальном YouTube-канале телеканала «Интер»:

Китай (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу) – https://www.youtube.com/watch?v=9nCKfALy9JU

Китай. Часть 2 (Санья и горы Гуйлинь) – https://www.youtube.com/watch?v=RyiVZP0gXPs

Италия (Рим, Венеции и Генуя) – https://www.youtube.com/watch?v=oUaTp_9Dfu8

США (Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк) – https://www.youtube.com/watch?v=Ma7BK5vrZJw



