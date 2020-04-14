14.04.2020 21:46

Как повысить иммунитет во время карантина: советы экспертов «Полезной программы»

Во время пандемии коронавируса необходимость поддерживать защитные силы организма актуальна как никогда: крепкий иммунитет способен уберечь человека от заражения вирусными и бактериальными инфекциями.



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За иммунитет в большой степени отвечает кишечник, поэтому правильный и сбалансированный рацион питания – залог устойчивости к вирусным и инфекционным заболеваниям.



Как укрепить иммунную систему, рассказали эксперты-диетологи «Полезной программы», выходящей на «Интере» со вторника по субботу в 10:00.

«Наша иммунная защита напрямую зависит от содержимого тарелки, – утверждает врач-диетолог Александр Кущ. – Только с пищей поступает все необходимое для иммунной системы, поэтому сейчас не время «сушиться», худеть, готовиться к соревнованиям. Рацион питания во время карантина должен быть полноценным и включать 20% жиров, 50% углеводов и 30% белков».

10 важных советов по питанию для поднятия иммунитета:

1. Потребляйте больше полноценных белков. Они являются строительным веществом для иммуноглобулинов – антител, которые выполняют роль защитных клеток. Если белка недостаточно, работа иммунитета тормозится и бороться с вирусами организму становится сложнее. Чтобы восполнить недостаток белков, включите в рацион мясо, рыбу, молочные продукты, бобовые и яйца.

2. Включайте в рацион растительные и животные жиры. 80% жиров должны поступать в организм за счет растительных масел холодного отжима, содержащих максимальное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Еще 20% – это животные жиры в составе сливочного масла и мяса. Холестерин нужен для синтеза сурфактанта – главного вещества, которое выстилает альвеолы в легких и не дает им сдуться во время выдоха, что очень важно при дыхании. Но стоит исключить жарку на растительных маслах: это провоцирует неинфекционное воспаление в организме и подтачивает иммунную систему.

3. Ешьте продукты с высокой концентрацией витамина С. Он укрепляет иммунитет и предохраняет его от вирусов и бактерий. Содержится в цитрусовых (апельсины, грейпфруты, лимоны), клюкве, киви, черной смородине, шиповнике, облепихе, яблоках, квашеной капусте, брюссельской и цветной капусте, болгарском перце и в зелени.

4. Принимайте витамин D. В укреплении иммунитета он играет очень важную роль. Когда вы сидите дома на карантине, ваш организм испытывает в нем недостаток. Солнечной активности не хватает для поддержания состояния иммунной системы в должном виде, поэтому его можно принимать дополнительно в виде добавки.

5. Включите в рацион цветные овощи. Речь идет о красных, оранжевых, желтых овощах и зелени. В их составе есть бета-каротин – вещество, которое называют предшественником витамина А. Он, в свою очередь, стимулирует выработку клеток, которые борются с микробами. Кроме того, цветные овощи богаты эфирными маслами, которые укрепляют наш иммунитет, заряжают каждую клетку организма и делают их более жизнестойкими.

6. Употребляйте до 30 граммов растительной клетчатки в день. 300-350 г фруктов и 400-500 г овощей существенно помогут работе кишечника. Это очень важно, так как именно в кишечнике формируется до 70% всех иммунных комплексов.

7. Разнообразьте меню продуктами, содержащими селен и цинк. От этих микроэлементов зависят многие иммунные процессы и жизнедеятельность клеток. Селен и цинк содержатся в морепродуктах и орехах. Правда, к орехам следует относиться с осторожностью и не съедать больше горсти в день. Иначе вы рискуете навредить фигуре, так как они очень калорийны.

8. Помните о водном режиме. Вода поддерживает метаболизм, способствует усвоению питательных веществ и выведению токсинов, участвует в терморегуляции организма. В день рекомендуется пить не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела.

9. Добавьте в пищу специи. Одним из важных барьеров для вирусной инфекции являются специи. Запаситесь куркумой и добавляйте ее по чайной ложке во время приготовления риса или гречневой каши. Полезны также гвоздика, тимьян, шалфей, чабрец. Они оказывают прекрасное действие на иммунную систему.

10. Откажитесь от «углеводных бомб» – пищи с высоким содержанием простых сахаров и жира. Иммунитету может навредить жирная, тяжелая и калорийная еда, то есть рафинированные, копченые, маринованные продукты. Также стоит исключить из рациона сладости и выпечку, так как лишние калории и сахар подавляют иммунную систему.

Еще один эксперт «Полезной программы», кандидат медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Катерина Кондратюк подчеркивает, что переедание ослабляет иммунную систему: «На переваривание большого количества пищи требуется слишком много энергии, а этот ресурс может в любой момент понадобиться организму для защиты от вирусов. Есть лучше понемногу, с промежутками не менее 4 часов между приемами пищи. Ужинать – не позднее чем за 3 часа до сна. А если вы чувствуете недомогание и отсутствие аппетита, лучше пропустите какой-то прием пищи. В этом случае выделяется гормон голода грелин, который повышает иммунитет и снижает уровень воспаления».

По мнению диетолога, главными иммунноукрепляющими продуктами являются имбирь, куркума, чеснок, петрушка, брокколи и цветная капуста: «Эта группа – пребиотическая, она имеет не только эффективный витаминный состав, а еще и пищевые волокна, которые нужны для питания микрофлоры. Наш кишечник – это настоящая фабрика иммунных комплексов и противовоспалительных пептидов! Тут формируется 70% нашей иммунной защиты. И главное – это наличие усваиваемых волокон. Если наша пища будет ими богата, мы будем хорошо защищены от вируса».

Много интересной и полезной информации о продуктах питания и советы экспертов, как выбрать качественные товары, – в ток-шоу «Полезная программа». Смотрите со вторника по субботу в 10:00 на «Интере».