10.04.2020 18:08

На «Интере» – день памяти Леонида Быкова

11 апреля 1979 года трагически погиб выдающийся актер и режиссер Леонид Быков. Он прожил всего 50 лет. За это время успел сыграть в 22 фильмах и снять 5 картин, и все снискали народную любовь. К годовщине памяти знаменитого актера в субботу, 11 апреля, телеканал «Интер» покажет лучшие фильмы с его участием.



// inter.ua

Сниматься в кино Леонид Быков начал первым на курсе, когда учился в Харьковском театральном институте. Фильм «Судьба Марины» сделал студента знаменитым. Дальше были роли в фильмах «Укротительница тигров», «Максим Перепелица», «Чужая родня», «Осторожно, бабушка», «Дорогой мой человек»… Зрители полюбили Быкова, как и его героев, за редкое обаяние, искренность, теплоту и чувство юмора, которое он не терял в любой жизненной ситуации. И только небольшому кругу друзей и родных было известно, чего стоил актеру этот триумф. Леонид Федорович был человеком честным, открытым, а таким людям всегда непросто живется.

Родители Леонида Быкова жили, как говорится, по совести. И этому учили детей. Отец Быкова работал на заводе, был участником Первой мировой и гражданской войн, в 1941-м рвался на фронт Великой Отечественной, но по состоянию здоровья его не взяли. Во время эвакуации, которую семья провела в Барнауле, Быков-старший сопровождал эшелоны с продовольствием. Иногда он приезжал истощенным от голода, но ни разу не притронулся к еде, которую возил для фронта. Родители учили и сына Леонида так жить.

Быков был честным не только в жизни, но и в кино. Он не хотел играть роли и снимать фильмы, которые не соответствовали его взглядам и отношению к жизни. Ему сложно было работать под гнетом цензуры, поэтому в карьере случались простои.

Одна из лучших его картин – «В бой идут одни «старики» – вышла на экраны в 1974 году. Леонид Быков выступил актером, режиссером и автором сценария. Фильм о летчиках-истребителях стал одной из лучших картин о Великой Отечественной войне за всю историю советского кинематографа. А Быков смог осуществить детскую мечту – стать летчиком, пусть даже только на экране. Небо всегда привлекало украинского парня. Война лишь усилила эту мечту. В эвакуации в Барнауле он пытался поступить в летное училище, но его не приняли из-за роста – 163 см. Быков поднялся в небо лишь три десятилетия спустя. И это был блестящий «полет» в роли командира эскадрильи Титаренко.

Легендарного актера нет с нами уже больше 40 лет, но он до сих пор живет на экране, в своих фильмах и в сердцах миллионов зрителей.

В субботу, 11 апреля, телеканал «Интер» посвятит эфир памяти Леонида Быкова.

В 11:00 на «Интере» – мелодрама «Алешкина любовь». Среди актеров, пробовавшихся на главную роль, были Леонид Куравлев, Анатолий Кузнецов, Алексей Кожевников, Леонид Харитонов, Вадим Грачев, однако режиссер выбрал Леонида Быкова. Получив предложение, Быков сначала отказался, посчитав, что с его внешностью вряд ли можно сыграть лирического героя, да и возраст не совсем подходил для роли молоденького парнишки: актеру было уже за тридцать. Но авторам фильма удалось переубедить его. И именно эта картина сделала Леонида Быкова настоящей звездой, а роль Алешки по праву считается одной из лучших его работ.

В 12:30 телеканал «Интер» покажет комедию «Укротительница тигров». Быков сыграл в ней моряка Петю Мокина, влюбленного в дрессировщицу тигров Леночку Воронцову. Его партнерами по фильму были Людмила Касаткина, только дебютировавшая в кино, и уже прославленный Павел Кадочников. Именно по протекции последнего Быков попал в картину: Кадочникова поразила игра молодого актера в «Судьбе Марины», и он настоял, чтобы Леонида пригласили в «Укротительницу тигров». А после премьеры Павел Петрович признался, что комедия не состоялась бы «без неповторимой Быковской теплоты и грустноватого юмора». Однажды Леонид Быков даже спас жизнь Людмиле Касаткиной. Когда снимали ее сцену в клетке с настоящими тиграми, один из хищников неожиданно рассвирепел и прыгнул на актрису. Именно крик Леонида Быкова «Ложись на пол!» вывел Людмилу из оцепенения. Она упала, а животное перелетело через нее.

В 14:30 смотрите комедию «Максим Перепелица» по одноименной повести Ивана Стаднюка. Эта работа принесла Быкову бешеную популярность. История о непутевом, добром и смешном парне, которого служба в армии превратила в серьезного и ответственного мужчину, была близка советскому зрителю. Иван Стаднюк, который выступил также сценаристом фильма, впоследствии вспоминал, что Леонид на пробах покорил съемочную группу своей простотой, непосредственностью, добрым лукавством и благородством. А во время съемок в селе Савинцы Полтавской области в актера были влюблены почти все местные девушки.

Не пропустите фильмы с участием Леонида Быкова – 11 апреля на телеканале «Интер».