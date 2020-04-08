08.04.2020 09:30

Почему спустили воду в купели в Саржином яру

В купели в Саржином яру в Харькове временно спустили воду – не из-за карантина, а для уборки.



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Об этом сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, пишет Суспільне.



«Есть санитарные нормы, мы раз-два раза в неделю моем эту купель, в чем проблема? Техническое обслуживание ... Моем, дезинфицируем. Стерилизуем и все», - сказал он.



Воду из источника набирать можно.