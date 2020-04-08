Почему спустили воду в купели в Саржином яру

В купели в Саржином яру в Харькове временно спустили воду – не из-за карантина, а для уборки.
Об этом сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, пишет Суспільне.
«Есть санитарные нормы, мы раз-два раза в неделю моем эту купель, в чем проблема? Техническое обслуживание ... Моем, дезинфицируем. Стерилизуем и все», - сказал он.
Воду из источника набирать можно.
Главная изюминка дня в том, что он планирует себя сам. Ожидайте всего неожиданного, будь то денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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