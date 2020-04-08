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08.04.2020  09:30   

Почему спустили воду в купели в Саржином яру

В купели в Саржином яру в Харькове временно спустили воду – не из-за карантина, а для уборки.


// Telegram

Об этом сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, пишет Суспільне.

«Есть санитарные нормы, мы раз-два раза в неделю моем эту купель, в чем проблема? Техническое обслуживание ... Моем, дезинфицируем. Стерилизуем и все», - сказал он.

Воду из источника набирать можно.

Тэги:  саржин яр, купель, харьков, уборка
 
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