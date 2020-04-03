Харків'яни можуть актуалізувати інформацію в реєстрі тергромади дистанційно

Актуалізувати інформацію у Реєстрі територіальної громади жителі Харкова можуть, звернувшись на «гарячу лінію» Департаменту реєстрації.
Як повідомили у департаменті, у зв'язку з карантином Центр надання адміністративних послуг та його територіальні підрозділи не ведуть прийом документів для цієї послуги.
У разі, якщо необхідно внести зміни до реєстру, потрібно звернутися на «гарячу лінію» за номером: 0-800-304-304. Надіслати фото необхідних документів можна через «Viber» на номер: (063) 837-89-16.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
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