03.04.2020 14:14

Харків'яни можуть актуалізувати інформацію в реєстрі тергромади дистанційно

Актуалізувати інформацію у Реєстрі територіальної громади жителі Харкова можуть, звернувшись на «гарячу лінію» Департаменту реєстрації.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у департаменті, у зв'язку з карантином Центр надання адміністративних послуг та його територіальні підрозділи не ведуть прийом документів для цієї послуги.



У разі, якщо необхідно внести зміни до реєстру, потрібно звернутися на «гарячу лінію» за номером: 0-800-304-304. Надіслати фото необхідних документів можна через «Viber» на номер: (063) 837-89-16.