25.03.2020 15:34

Эксперты «Касается каждого»: как удержать на карантине пожилых людей?

Несмотря на статистику высокой смертности от коронавируса среди людей именно пожилого возраста, убедить старшее поколение оставаться дома очень сложно.



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Никто из них не считает себя стариком. «Старая гвардия» многое пережила в ХХ веке и не собирается капитулировать перед «каким-то гриппом». Кроме того, многие считают, что достаточно пожили и им вообще нечего терять.

Что же делать, если родители не хотят оставаться дома и не признают опасность пандемии? Для начала – поймите причину их активности, советуют опытные психологи Наталия Ломоносова и Вера Романова, эксперты социального ток-шоу «Касается каждого» телеканала «Интер».

1. Перестаньте давать советы и комментировать их действия – рекомендует Вера Романова: «Уберите эмоции. Начните говорить с ними исключительно на языке цифр и аналитики. Именно так поступает большинство СМИ. В этом случае есть шанс, что в многочисленных разговорах с друзьями и знакомыми они быстро обменяются этой информацией и достаточно напугают друг друга фактами о пандемии, чтобы реже покидать пределы дома».

2. Не оставляйте наедине с эмоциями. «Когда человек сильно нервничает, у него возникает непреодолимое желание действовать и разделить с кем-то эмоции, – говорит Наталия Ломоносова. – Поэтому тот, кто живет один, будет стремиться на улицу, чтобы с кем-то поговорить. Обязательно два, а лучше – три раза в день звоните родителям. Просто так. «Мама, я звоню узнать, как ты себя чувствуешь. Расскажи, как ты переживаешь это все. Как ты успокаиваешься? Что ты покушала? Какие у тебя планы?» Чтобы они знали, что три раза в день им точно есть с кем поговорить». Вера Романова рекомендует всей семье объединиться: «Звоните им несколько раз в день на стационарный телефон. Просто узнать, как их мигрень или боль в коленях. Как поживает их любимый кот и какие новости рассказала подруга по телефону. Но звоните именно на стационарный. И других родственников попросите. Так они будут ждать ваших звонков, не выходя из дома».

3. Окружите заботой. «Выйти на улицу для старших родственников сейчас – это один из вариантов напугать всех и заставить приехать и проводить вместе больше времени, – считает Наталия Ломоносова. – Если вы дадите им почувствовать, что вы о них заботитесь, что вы о них думаете, волнуетесь, люди в возрасте успокоятся. Несколько звонков в день, точные инструкции: мама или папа, я привожу тебе продукты и необходимые лекарства, занимаюсь платежками, а ты никуда не выходишь, сейчас ты полностью полагаешься на меня. В этом смысле для них райское время: ребенок им звонит, любит, переживает, заботится. Кроме этого, нужно подумать о том, чтобы у них было что смотреть и чем заниматься. Чтобы они не мониторили самостоятельно все пространство ТВ или Интернета, не собирали этот негатив. Договоритесь, на каком канале или портале они будут раз в день смотреть выпуск новостей – чтобы источник заслуживал доверия. В остальное время – любимые книги и сериалы или телеканал вроде Discovery. Это очень помогает успокоиться. Чтобы человек не находился в тишине, пребывал не в стрессе, а в комфортной атмосфере».

4. Подумайте об их одиноких друзьях – подсказывает Вера Романова: «В это время стоит позаботиться не только о своих пожилых родителях, бабушках и дедушках, но и об их близком окружении. Именно поход к тете Шуре, живущей на другом конце города, с целью проверить, как она там одна и не одиноко ли ей, может стать главным толчком к выходу из дома. Привезите продукты тете Шуре, разберитесь с ее платежками. Ваша мама или бабушка будет спокойна — будете спокойнее и вы». Кроме того, помогите организовать коммуникацию между вашими близкими и их друзьями, продолжает Вера Романова: «Им очень важно не потерять это общение. Научите пользоваться Skype или видеозвонками по Viber и мессенджеру. Попросите детей или внуков подруги сделать то же самое. Так они получат нужное общение, не выходя из дома».

5. Подключите окружающих – рекомендует Наталия Ломоносова: «Даже если вы выполните все предыдущие пункты, не факт, что у вас получится удержать ситуацию под контролем. Люди старшего поколения хотят дать всем понять: они самые главные, никто им не указ. Иногда они выходят просто из вредности, наперекор. Одна моя близкая знакомая вот так выходила: в парк пройтись, попить кофе. На третий день девушка в ларьке, где знакомая покупала кофе, сказала: «Идите домой. Я вам кофе больше не продам». Та пришла домой и поделилась с домашними: «Наверное, и правда, не буду ходить». Оказалось, что не только ее дети, но и другие люди считают, что ей нужно сидеть дома. И это сработало. Если мы все, люди молодого и среднего возраста, возьмемся за наших любимых стариков, это сработает. Видите на улице пожилого человека – остановите, поговорите, отправьте домой, дайте ему понять, что это не только его сын кричит на него, хочет, чтобы он закрылся дома, и не хочет понимать, как ему трудно, скучно и волнительно. Что это важно для всех».

В общем, не будьте безразличны – и к своим родственникам, и к пожилым знакомым или соседям. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы – это касается каждого.