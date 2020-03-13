Рабочих на стройку наберут в онлайн режиме

Начало мероприятия – в 12:00.
3 марта в 12.00 в Харьковском городском центре занятости состоится ярмарка вакансий в режиме онлайню
Вакансии представит ООО «Харьковгордорстрой» по следующим специальностям:
арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы);
бетонщик;
исполнитель работ;
электрогазосварщик;
мастер участка;
монтажник строительный;
каменщик;
штукатур.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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