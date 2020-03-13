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13.03.2020  10:32   

Рабочих на стройку наберут в онлайн режиме

Начало мероприятия – в 12:00.


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3 марта в 12.00 в Харьковском городском центре занятости состоится ярмарка вакансий в режиме онлайню

Вакансии представит ООО «Харьковгордорстрой» по следующим специальностям:
арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы);
бетонщик;
исполнитель работ;
электрогазосварщик;
мастер участка;
монтажник строительный;
каменщик;
штукатур.

Источник:   Областной центр занятости
 Тэги:  ярмарка вакансий, харьков, центр занятости
 
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