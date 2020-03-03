03.03.2020 13:41

У Харкові запустили електронний сервіс для перевірки квитанцій

Державний сервіс, що дозволяє перевіряти електронні квитанції, заробив в КП «БТІ» та центрах надання адміністративних послуг у місті Харкові.



//poglyad.tv

Як повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, новий сервіс, ініційований урядом, дозволяє українцям економити час при оплаті різних послуг. Тепер адміністратор може за допомогою веб-ресурсу «Check» перевірити код електронної квитанції і встановити факт оплати послуг.

«Мета цієї ініціативи - боротися з необхідністю надання паперових квитанцій про оплату тих чи інших сервісів на території міста. Завдяки цій програмі наші жителі, оплачуючи різні послуги через певні банки, можуть вже не пред'являти паперову квитанцію адміністраторам», - зазначив віце-мер.

Олег Дробот нагадав, що в БТІ можна оплатити послуги на місці різними зручними способами, і констатував, що все більше людей проводять саме безготівкову оплату.

«Кількість безготівкових платежів, коли люди оплачують прямо на місці своєю карткою або смартфоном ту чи іншу послугу в Харкові, зростає постійно. Безумовно, дуже важливо проводити роз'яснювальну роботу в цьому напрямку, тому що немає причин сьогодні не користуватися цими сервісами», - підкреслив віце-мер.