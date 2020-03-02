02.03.2020 10:48

Харків‘ян запрошують на «Open Data Day», щоб обговорити політику відкритих даних

«Kharkiv Open Data Day 2020» пройде 4 березня у готелі «Національ» (пр. Науки, 21).



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, подія приурочена до Міжнародного дня відкритих даних, який відзначають у березні, та проходитиме паралельно з подібними заходами по всій країні.

У «Kharkiv Open Data Day» візьмуть участь заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, директор КЗ «Офіс реформ Харкова» Михайло Лазарєв, проєктний менеджер Офісу реформ Андрій Кірик та представник проєкту «Сіті-бот «Назар» Дмитро Сергєєв. Теми виступів - «Харків – місто даних. Міська політика відкритих даних», «Ідеї щодо відкритих даних. Open Data Challenge 2020», «Презентація сіті-бота «Назар» для Харкова».



До заходу можуть приєднатися всі бажаючі, у яких є ідея з використання відкритих даних, шукачі цікавих проєктів, бажаючі навчитися працювати з даним і всі, хто хоче послухати людей, які розвивають цю сферу у Харкові та Україні.



«Харків, який цього року визначив відкриті дані як пріоритетний напрямок розвитку, приєднується до цього руху вперше і запрошує всіх на щорічне святкування відкритих даних. Поряд з можливістю дізнатись більше про відкриті дані, кожен учасник заходу зможе долучитись до формування міської політики відкритості, виразити своє бачення та побажання», - зазначили у департаменті.



Початок - о 18:30. Час проведення - до 20:30.



Зареєструватися для участі можна тут.



Захід пройде за підтримки Міністерства цифрової трансформації України у рамках проєкту USAID «TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та підзвітність у держуправлінні та послугах».