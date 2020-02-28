28.02.2020 18:21

У Харкові пройде кілька великих сімейних заходів

Міська фото-акція «Сімейні цінності» і масштабне свято «Сімейні пікніки» вперше будуть проведені у Харкові в 2020 році.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, фото-акція пройде з травня по вересень. Протягом п'яти місяців фотографи проєкту допомагатимуть усім бажаючим створювати сімейні фотопортрети у різних локаціях міста. З кожним членом сім'ї проведуть невелике інтерв'ю про їхнє життя - пам'ятні сімейні дати, сімейні традиції, стосунки у сім'ї. Фотографи зроблять і миттєві фотографії, які сім'я одразу забере з собою разом із сувенірами, і фотографії для фіналу фото-акції. У вересні відбудеться виставка кращих фотографій та святкове шоу.

Загальноміське свято «Сімейні пікніки» заплановане на другу половину травня. У його програмі - змагання, квести, фотоконкурси, різні майстер-класи, лекції тощо. Також відбудуться караоке-конкурс «Мама - зірка!» і конкурс на краще сімейне селфі, яке збере найбільшу кількість лайків або вмістить найбільшу кількість членів сім'ї.

Як повідомили у департаменті, в 2020 році також буде проведене соціологічне дослідження становища сімей у місті Харкові. Соціологи визначать групи сімей за основними типами, з яким будуть проведені фокусовані групові інтерв'ю. Опитування про стан сімей планується провести також з лікарями і педагогами. Дослідження має дати відповіді на питання щодо соціалізації та виховання у сім'ї, стосунків між шлюбними партнерами.