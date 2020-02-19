19.02.2020 17:23

У Харкові перейменують парк і встановлять кілька меморіальних дощок

Засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища пройшло сьогодні, 19 лютого, у Харківській міській раді.



//city.kharkov.ua

Його провела заступник Харківського міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міськради Тетяна Чечетова-Терашвілі.

Як повідомив відповідальний секретар комісії Олексій Хорошковатий, громадська організація «Фонд ім. Г.М. Кірпи» виступила з ініціативою встановити меморіальну дошку Почесному громадянину міста Харкова Георгію Кірпі на будівлі Українського державного університету залізничного транспорту (пл. Феєрбаха, 7).

«З 1965 по 1970 рік Георгій Миколайович навчався і з відзнакою закінчив цей виш. Потім упродовж багатьох років, особливо коли працював у Міністерстві транспорту і зв'язку, чималу увагу приділяв Харкову у розвитку об'єктів інфраструктури міста, зокрема, будівництву метро», - зазначив Олексій Хорошковатий.

Також комісія розглянула питання про увічнення пам'яті учасниці бойових дій на Сході України Яни Червоної, яка загинула у квітні 2019 року. Меморіальна дошка на її честь буде встановлена ​​на фасаді Харківської загальноосвітньої школи №131 (вул. Чичибабіна, 11), де вона навчалася.

За клопотанням Інституту репродуктивної медицини, на його будівлі по вул. Малиновського, 4 буде встановлена меморіальна дошка професору Федору Дахну.

Крім того, комісія схвалила перейменування Парку культури і відпочинку Ленінського району, який місцеві жителі називають Ленпарком.

«З огляду на те, що ця назва суперечить закону про декомунізацію і взагалі нинішній назві адміністративного району, пропонується назвати цю зону рекреації Холодногірським сквером», - повідомив Олексій Хорошковатий.