18.02.2020 18:33

Кібербезпека: у Харкові пройшов семінар для посадовців мерії (ФОТО)

Семінар «Актуальні питання у сфері дотримання посадовими особами Харківської міської ради та її виконавчих органів правил кібербезпеки» відбувся сьогодні, 18 лютого, у мерії.



//city.kharkov.ua

Як зазначив заступник керуючого справами виконавчого комітету міськради Сергій Захаревич, проблематика інформаційної безпеки зараз вкрай актуальна.

«У чинному законодавстві поняття кібербезпеки визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави у кіберпросторі. Всі ми щодня стикаємося з необхідністю використання інформаційних технологій, соціальних мереж, інтернету. Саме тому міська рада приділяє цій проблемі велику увагу - проводить тематичні заняття, підвищує рівень обізнаності працівників у цих питаннях», - підкреслив Сергій Захаревич.

Під час семінару професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Харківського національного університету внутрішніх справ Віталій Носов провів тест для працівників міськради на базові знання кібербезпеки. Зокрема, мова йшла про складність паролів, використання незахищених мереж Wi-Fi, безпеки робочого місця, фішинг і банківські карти, двофакторну аутентифікацію тощо.

«Наше завдання полягає в тому, щоб усі посадові особи дотримувалися правил кібербезпеки і не допускали втрати інформації, порушення роботи інформаційних систем. Багато з цих правил є актуальними і в повсякденному житті, не тільки на роботі», - зазначив Віталій Носов.

За його словами, проблеми кібербезпеки гостро стоять перед усіма організаціями та установами незалежно від форми власності.

«Зловмисників цікавлять не тільки гроші. Їх також цікавить ваша інформаційна платформа, яку вони можуть використовувати для своїх наступних атак. Крім того, Україна зараз нерідко стає об'єктом хакерських атак в умовах гібридної війни. Всі ми пам'ятаємо, коли в результаті масованої атаки була порушена робота багатьох технологічних систем енергетичного сектора, державних і приватних підприємств країни, і вони довго відновлювали свої дані. Кібернетична війна йде щодня, і вона набагато ближча, ніж здається більшості наших громадян», - підкреслив професор.