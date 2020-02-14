Как выбрать спелый ананас? Советы экспертов «Полезной программы»

На «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный ананасам. Эти ароматные тропические фрукты уже давно перестали быть для нас экзотикой. Их можно встретить в любом супермаркете в разных видах: свежие, консервированные, замороженные, сушеные.
В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать спелые и качественные ананасы, чем эти фрукты полезны для организма и правда ли, что они помогают похудеть.
«О существовании ананасов люди узнали пять веков назад, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Европейские исследователи, которые впервые встретили эти фрукты в Южной Америке, назвали их «сосновыми яблоками». Христофор Колумб описал этот фрукт как «сосновую шишку, но вдвое больше, с замечательным вкусом и большой пользой». К нам ананасы попали в ХVII веке и были очень дорогим угощением. Один свежий фрукт стоил, как целая корова».
Ананас – это больше, чем просто вкусный тропический фрукт. Он обладает множеством полезных свойств. Несмотря на то, что мякоть ананаса на 85% состоит из воды, в нем содержатся витамины А, В1, В2, В12, РР, калий, железо, медь, цинк, кальций, магний, марганец, йод, а еще – лимонная и аскорбиновая кислоты.
«Ананас стимулирует пищеварение, повышает аппетит и очищает кишечник, – рассказывает эксперт по здоровому питанию Алексия Май. – Употребление ананаса предотвращает развитие атеросклероза, снижает кровяное давление и разжижает кровь. Кроме того, ананас содержит специальное активное вещество – бромелайн, которое расщепляет белок и является сильным противовоспалительным средством. Ананасовый сок полезен при переедании. А еще этот фрукт – низкокалорийный: в 100 граммах мякоти ананаса – всего 50 килокалорий. Главный его недостаток – повышенная кислотность, которая может раздражать слизистые оболочки во рту, кишечнике и желудке. Поэтому не следует съедать за один раз большое количество фрукта».
На что следует обращать внимание при выборе ананаса, рассказал Максим Диденко, эксперт по качеству экзотических фруктов:
1. Проверить качество ананаса можно на ощупь. При сдавливании он должен быть упругим, но при этом слегка подаваться нажиму. Кожура должна быть золотисто-желтого цвета, с небольшой прозеленью к верхушке. Если она зеленая, ананас неспелый.
2. Покрутите верхушку ананаса. У спелого плода она немного проворачивается. Коричневатые и увядшие листья говорят о том, что плод уже несвежий.
3. Вырвите листик из центра кроны ананаса. Если он выдергивается без особого труда – плод созрел. Однако, если его можно вытащить слишком легко, не исключено, что ананас начал подгнивать.
4. Понюхайте ананас. Если чувствуете сильный сладкий аромат – плод зрелый. Нет запаха? Неспелый! А если запах слишком резкий, ананас начал бродить. На переспелых ананасах, как и на бананах, появляются темные пятнышки. Если они есть, не берите плод. Он, скорее всего, перезрел.
5. Спелый целый ананас можно хранить при комнатной температуре не больше недели, а в холодильнике – до двух недель. В нарезанном виде ананас нельзя держать при комнатной температуре, он очень быстро портится. А вот в замороженном виде фрукт сохраняет свежесть до 6-ти месяцев.
Для тех, кому интересно узнать, как создается «Полезная программа». Ведущая рубрики Вера Борсук приглашает желающих принять участие в процессе съемок программы. Она раскроет секреты журналистского мастерства и проведет мастер-класс по выбору различных продуктов – на что обращать внимание, как отстаивать свои права, а главное – научит вас покупать качественные товары по доступной цене. Этот лот можно приобрести на сайте благотворительного аукциона «Интер-детям». Все собранные средства пойдут на покупку аппарата гемодиализа в национальную детскую клинику «Охмадет».
Больше полезных советов об ананасах – в выпуске ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»:
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажность:
давление:
ветер: