14.02.2020 17:36

Как выбрать спелый ананас? Советы экспертов «Полезной программы»

На «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный ананасам. Эти ароматные тропические фрукты уже давно перестали быть для нас экзотикой. Их можно встретить в любом супермаркете в разных видах: свежие, консервированные, замороженные, сушеные.



// inter.ua

В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать спелые и качественные ананасы, чем эти фрукты полезны для организма и правда ли, что они помогают похудеть.

«О существовании ананасов люди узнали пять веков назад, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Европейские исследователи, которые впервые встретили эти фрукты в Южной Америке, назвали их «сосновыми яблоками». Христофор Колумб описал этот фрукт как «сосновую шишку, но вдвое больше, с замечательным вкусом и большой пользой». К нам ананасы попали в ХVII веке и были очень дорогим угощением. Один свежий фрукт стоил, как целая корова».

Ананас – это больше, чем просто вкусный тропический фрукт. Он обладает множеством полезных свойств. Несмотря на то, что мякоть ананаса на 85% состоит из воды, в нем содержатся витамины А, В1, В2, В12, РР, калий, железо, медь, цинк, кальций, магний, марганец, йод, а еще – лимонная и аскорбиновая кислоты.

«Ананас стимулирует пищеварение, повышает аппетит и очищает кишечник, – рассказывает эксперт по здоровому питанию Алексия Май. – Употребление ананаса предотвращает развитие атеросклероза, снижает кровяное давление и разжижает кровь. Кроме того, ананас содержит специальное активное вещество – бромелайн, которое расщепляет белок и является сильным противовоспалительным средством. Ананасовый сок полезен при переедании. А еще этот фрукт – низкокалорийный: в 100 граммах мякоти ананаса – всего 50 килокалорий. Главный его недостаток – повышенная кислотность, которая может раздражать слизистые оболочки во рту, кишечнике и желудке. Поэтому не следует съедать за один раз большое количество фрукта».

На что следует обращать внимание при выборе ананаса, рассказал Максим Диденко, эксперт по качеству экзотических фруктов:

1. Проверить качество ананаса можно на ощупь. При сдавливании он должен быть упругим, но при этом слегка подаваться нажиму. Кожура должна быть золотисто-желтого цвета, с небольшой прозеленью к верхушке. Если она зеленая, ананас неспелый.

2. Покрутите верхушку ананаса. У спелого плода она немного проворачивается. Коричневатые и увядшие листья говорят о том, что плод уже несвежий.

3. Вырвите листик из центра кроны ананаса. Если он выдергивается без особого труда – плод созрел. Однако, если его можно вытащить слишком легко, не исключено, что ананас начал подгнивать.

4. Понюхайте ананас. Если чувствуете сильный сладкий аромат – плод зрелый. Нет запаха? Неспелый! А если запах слишком резкий, ананас начал бродить. На переспелых ананасах, как и на бананах, появляются темные пятнышки. Если они есть, не берите плод. Он, скорее всего, перезрел.

5. Спелый целый ананас можно хранить при комнатной температуре не больше недели, а в холодильнике – до двух недель. В нарезанном виде ананас нельзя держать при комнатной температуре, он очень быстро портится. А вот в замороженном виде фрукт сохраняет свежесть до 6-ти месяцев.

Для тех, кому интересно узнать, как создается «Полезная программа». Ведущая рубрики Вера Борсук приглашает желающих принять участие в процессе съемок программы. Она раскроет секреты журналистского мастерства и проведет мастер-класс по выбору различных продуктов – на что обращать внимание, как отстаивать свои права, а главное – научит вас покупать качественные товары по доступной цене. Этот лот можно приобрести на сайте благотворительного аукциона «Интер-детям». Все собранные средства пойдут на покупку аппарата гемодиализа в национальную детскую клинику «Охмадет».

Больше полезных советов об ананасах – в выпуске ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»:

