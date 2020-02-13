13.02.2020 15:19

На «Порталі харків'янина» розглянули 600 проєктів з розвитку міста

600 проєктів було розглянуто на сайті міських ініціатив «Портал харків'янина» за два роки роботи онлайн-платформи.



//city.kharkov.ua

«Портал харків'янина» почав працювати рівно два роки тому. Завдяки ресурсу городяни та громадські організації могли взяти участь у розподілі коштів Громадської бюджету, спілкуватися з представниками міської влади і міняти місто на краще. Спеціально для цього проєкту були розроблені сайт, мобільний додаток, а також сторінки в соціальних мережах.

Велика увага на «Порталі харків'янина» приділяється Громадському бюджету (бюджету участі) - проєкту, де ініціативи харків'ян щодо поліпшення мегаполісу, які набрали найбільше голосів, отримують кошти на реалізацію з міського бюджету. Всього за два роки на бюджет участі було подано майже 600 проєктів - це другий показник в Україні. Загальна вартість заявлених ініціатив склала понад 400 млн грн. За підсумками розгляду, після детального опрацювання з авторами 384 проекти були виставлені на голосування. В результаті було отримано близько 60 тис. голосів і 119 проєктів перемогли.

Для залучення харків'ян до розвитку міста була проведена «Школа громадського бюджету», проводилися зустрічі з авторами проєктів та громадськістю. Понад 15 тис. осіб є постійними учасниками сторінок «Порталу харків'янина» у соціальних мережах. Під час голосування за проєкти Громадської бюджету «Портал харків'янина» увійшов у топ-10 скачуваних додатків у «Play Market». В цей же період «Google Trends» показував 100%-ву актуальність запиту «Портал харків'янина» у Харківському регіоні. Для активної участі в житті міста на сайті «Портал харків'янина» зареєструвалося понад 35 тис. користувачів. Також було проведено понад 50 офлайн-промоакцій, на яких були присутні більше 100 тис. осіб.

«Попереду ще не один рік, які «Портал харків'янина» збирається провести продуктивніше разом із жителями Харкова. Вводитимуться нові сервіси та можливості для вас, вдосконалюватимуться комунікації, підвищено зручність користування сервісом. Спасибі за те, що берете участь у розвитку нашого міста з «Порталом харків'янина», - зазначилип розробники.

Нагадаємо, що сайт міських ініціатив можна знайти за адресою: portal.city.kharkov.ua. Додаток, який працює на операційних системах iOS і Android, можна безкоштовно скачати в «Apple Store» або «Play Market». Ресурс можна знайти в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» за хештегом #portal_kh.