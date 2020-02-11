11.02.2020 18:19

У місті спростять умови житлової програми для бюджетників

У Харкові планують покращити умови Міської програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки для працівників бюджетних установ, науково-педагогічного складу вишів і співробітників комунальних підприємств.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 11 лютого, на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктруи міста Харківської міськради повідомив заступник директора Департаменту економіки та комунального майна Дмитро Гармаш.

За його словами, на сьогоднішній день відсоткова ставка з кредитування в рамках програми залежить від стажу працівника і коливається від 0 до 5%.

«На жаль, не всі співробітники мають можливість брати участь у цих програмах у зв'язку з низькими зарплатами. Тому ми пропонуємо внести зміни до частини, коли співробітник має працювати не менше 3 років, і тоді відсоткова ставка за кредитом складе 0% річних», - зазначив Дмитро Гармаш.

Відповідні зміни планується розглянути на лютневій сесії Харківської міської ради.

Дмитро Гармаш нагадав, що для того, щоб стати учасником міської житлової програми доступного житла, необхідно перебувати на квартирному обліку і відповідати критеріям фінансового стану програми.

Всього, за його словами, за минулий рік завдяки підтримці міста житло придбали 114 сімей, в тому числі 15 сімей - в рамках пільгового кредитування працівників бюджетних організацій.

Нагадаємо, що Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла складається з декількох напрямків: надання бюджетної підтримки в розмірі 50% на будівництво житла; пільгове кредитування учасників бойових дій в зоні проведення АТО, ООС, внутрішньо переміщених осіб; пільгове кредитування працівників бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, співробітників промислових підприємств міста.