04.02.2020 10:09

В Харьковском ботаническом саду – первое цветение растений (ВИДЕО)

В ботаническом саду очень надеются, что и в дальнейшем будет мягкой и без устойчивых морозов.



// izvestia.kharkov.ua

Они проснулись раньше установленного времени и уже пытаются тянуться к лучам февральского солнца. Аномальная зима или, как говорят в народе, шестой месяц осени оказались достаточно теплыми. Первыми это почувствовали шафран или крокусы, представленных в коллекции Харьковского ботанического сада. Ареал произрастания этих растений включает Средиземноморья, Центральной Европе, Малой Азии, Ближний Восток и Центральную Азию до Западного Китая.



«Это не совсем такое массовое цветение, которое мы наблюдаем в апреле. Шафраны находятся в бутонах ещё, но уже окрашены бутоны полностью и их уже видно хорошо. Безусловно, это аномально. Цветение подснежников, как обычно, в третьей декаде февраля в среднем, бывает и позже. А шафраны цветут в основном в марте и апреле. Но справедливости ради надо сказать, что в 2008 году 2 февраля мы отмечали цветение подснежников, было уже такое», – рассказала заведующая отделом цветочно-декоративных растений ботанического сада ХНУ им. М. Каразина Татьяна Орлова.



Некоторые из растений, добавляет Татьяна Орлова, только показали свои маленькие стебли. Что тоже не является обычным для этого времени года. Но поделать с этим ничего нельзя. Сейчас ботаники надеются на то, что сильных морозов уже не будет, и те, растения, которые должны цвести только через два месяца, не погибнут.



«Ниже минус 10 растения могут и не пережить. Ещё насколько длительный период будет эта температура низкая. Если будут такие минусы, то могут просто погибнуть эти бутоны и цветки, которые уже образовались. А если очень длительный период, то могут погибнуть и сами растения. Но, будем надеяться, что этого не случится!», – говорит Татьяна Орлова.



Почувствовали тепло и почки на деревьях. На рододендронах они уже большие. А на древовидном пионе, кажется, вообще вот-вот раскроются. Несколько лучше ситуация с магнолиями. Эти деревья должны цвести лишь во второй декаде апреля. Сами же бутоны магнолии начинают формировать еще с осени, на побегах предыдущего года.



«Мы уже видим, что какие-то почки достаточно крупные и они готовы уже "треснуть", если будут так же высокие температуры, но пока это ещё не критично для них. А у древовидных пионов побеги уже двинулись в рост. И низкие температуры, безусловно, не желательны для них. Цветочные, если накроет растения снегом, то они смогут под снегом спокойно пережить низкие температуры», – добавила Татьяна Орлова.



Специалисты надеются, что прогнозы синоптиков не сбудутся. Если же, наоборот, будут довольно низкие температуры, то это чревато тем, что масштабного и яркого цветения этих растений и деревьев мы просто в этом году не увидим.



