03.02.2020 16:01

От рекордов высокой температуры к зиме с метелями: синоптики рассказали о погоде в Харькове

2 и 3 февраля Харьков установил два температурных рекорда.



// РЕДПОСТ

+18 в феврале – это не фантастика, а украинские реалии. Столько термометр показал в минувшие выходные в Одессе. Более того, температурные рекорды фиксируют по всей стране.



Аномально тепло и в украинской Первой столице. По данным Гидрометцентра, Харьков течение двух последних дней установил два температурных рекорда.



Например, в воскресенье, 2 февраля, температура в мегаполисе была такой, что вдвое превысило февральские показатели, которые были зафиксированы 40 лет назад - в 1980-м. Столбик термометра поднялся почти до 10 градусов тепла.

В понедельник Харьков установил еще один рекорд. С показателями более +5,6°С был побит рекорд 2002 года. 18 лет назад в городе температура поднялась до +5°С.

Согласно информации от синоптиков, по-весеннему тепло в Харькове будет еще и во вторник. А со среды погода испортится. 5 и 6 февраля на мегаполис обрушится метель. Ожидаются сильные осадки, метели, налипание снега, гололед и порывы ветра до 20 метров в секунду. В течение двух дней, по данным метеорологов, в городе может выпасть до 15 сантиметров снега. По температурным показателям, в среду ожидается от 3 до 5 градусов ниже нуля. В последующие дни морозная погода будет только усиливаться.



6 февраля будет облачная погода с прояснениями. Ночью сильный снег, мокрый снег, днем снег. Налипание мокрого снега, метель. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, порывы 15–20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​0-5° ниже нуля.



В пятницу, отмечают в Гидрометцентре, в Харькове тоже будет снежно. Ветер немного утихнет. Правда, днем ​​ожидается до 7 градусов мороза, а ночью столбик термометра опустится до -13 градусов.

Сейчас коммунальные службы города, сообщили в городском совете, уже готовятся к ухудшению погоды в Харькове и расчистки мегаполиса от снега.