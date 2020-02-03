Медик с Харьковщины погибла на фронте

Во время обстрела погибла 33-летняя медик из Харьковской области Клавдия Сытник.
Уроженка Зачепиловки попала под обстрел в районе Новотошковское (Луганская область), доставляя медикаменты на позицию, сообщили в штабе ООС.
Клавдия Владимировна Сытник (девичья фамилия - Король) принимала участие в боевых действиях на Донбассе с февраля 2017 года. Cначала служила в 54-й ОМБр, а затем в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".
1 февраля старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник несла лекарства к больному сослуживцу. В это время российские оккупанты и их наемники начали обстрел из минометов, станковых и ручных гранатометов и стрелкового оружия. Женщина погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, хотя и находилась в средствах индивидуальной защиты.
У женщины остались дочь 2008 года рождения, отец, мать и младшая сестра с инвалидностью.
Командование 93-й ОМБР выразило сочувствием родным, близким и побратимам погибшего медика.
Прощание с Клавдией Сытник с соблюдением воинских ритуалов пройдет 4 февраля в Зачепиловке в 11:00.
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