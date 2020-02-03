03.02.2020 09:34

Медик с Харьковщины погибла на фронте

Во время обстрела погибла 33-летняя медик из Харьковской области Клавдия Сытник.



// Facebook/OperationalCommandEast

Уроженка Зачепиловки попала под обстрел в районе Новотошковское (Луганская область), доставляя медикаменты на позицию, сообщили в штабе ООС.

Клавдия Владимировна Сытник (девичья фамилия - Король) принимала участие в боевых действиях на Донбассе с февраля 2017 года. Cначала служила в 54-й ОМБр, а затем в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

1 февраля старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник несла лекарства к больному сослуживцу. В это время российские оккупанты и их наемники начали обстрел из минометов, станковых и ручных гранатометов и стрелкового оружия. Женщина погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, хотя и находилась в средствах индивидуальной защиты.



У женщины остались дочь 2008 года рождения, отец, мать и младшая сестра с инвалидностью.

Командование 93-й ОМБР выразило сочувствием родным, близким и побратимам погибшего медика.

Прощание с Клавдией Сытник с соблюдением воинских ритуалов пройдет 4 февраля в Зачепиловке в 11:00.