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03.02.2020  09:34   

Медик с Харьковщины погибла на фронте

Во время обстрела погибла 33-летняя медик из Харьковской области Клавдия Сытник.


// Facebook/OperationalCommandEast

Уроженка Зачепиловки попала под обстрел в районе Новотошковское (Луганская область), доставляя медикаменты на позицию, сообщили в штабе ООС. 

Клавдия Владимировна Сытник (девичья фамилия - Король) принимала участие в боевых действиях на Донбассе с февраля 2017 года. Cначала служила в 54-й ОМБр, а затем в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

1 февраля старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник несла лекарства к больному сослуживцу. В это время российские оккупанты и их наемники начали обстрел из минометов, станковых и ручных гранатометов и стрелкового оружия. Женщина погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, хотя и находилась в средствах индивидуальной защиты.

У женщины остались дочь 2008 года рождения, отец, мать и младшая сестра с инвалидностью.

Командование 93-й ОМБР выразило сочувствием родным, близким и побратимам погибшего медика.

Прощание с Клавдией Сытник с соблюдением воинских ритуалов пройдет 4 февраля в Зачепиловке в 11:00.

Тэги:  оос, погибла, харьков
 
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