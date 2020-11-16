Выборы в Харьковский горсовет: ТИК подписала новый протокол (Суспільне)

Список избранных депутатов не изменится.
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во исполнение решения апелляционного суда подписала новый протокол по результатам выборов в Харьковский городской совет. Об этом со ссылкой на главу ТИК Ольгу Мозговую сообщает "Суспільне". Новый документ пока что не опубликован на сайте мэрии.
Напомним, 13 ноября Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии от 5 ноября о признании избранными 84 депутатов Харьковского городского совета. Суд установил, что городская ТИК приняла решение без учета решений судов, где рассматривались дела, связанные с выборами в районах города. С ТИК судился кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Вац. Кроме признании противоправным и отмены протокола ТИК, он также настаивал на назначении повторных выборов, однако суд в этом ему отказал.
Список избранных депутатов, как объясняли в ТИК, не изменится. Оставался вопрос, будут ли уже зарегистрированных депутатов новоизбранного совета регистрировать заново.
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
влажность:
давление:
ветер: