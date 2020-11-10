10.11.2020 13:57

Харьков вместе с Веной возглавил рабочую группу ЕВРОСИТИЗ (ХГС)

Город Харьков вместе с городом Вена (Австрия) возглавил рабочую группу ЕВРОСИТИЗ по вопросам Европейской политики добрососедства и расширения на период 2021-2022 гг.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, этот факт является ярким свидетельством признания Харькова на международной арене, а также предоставит дополнительные возможности для установления новых контактов, реализации совместных проектов с европейскими партнерами.

Задачи рабочей группы международной организации «ЕВРОСИТИЗ» - разработка и укрепление связей с городами-партнерами из стран Европейской политики добрососедства.



Цели деятельности рабочей группы:



- участие в переговорах по формулированию Европейской политики добрососедства и применения финансовых инструментов организации, обеспечение непосредственного участия местных органов власти и городов в этих процессах;



- определение городов-партнеров в странах зоны Европейской политики добрососедства, привлечение их к программам обмена, которые позволят организовывать совместные мероприятия с учетом приоритетов и предпочтений таких городов;



- определение особенностей и потребностей городов в странах зоны Европейской политики добрососедства, содействие быстрому распространению ключевых европейских демократических ценностей и механизмов среди жителей городов и местных органов власти с помощью обменов и сотрудничества, укрепления их роли в качестве партнеров и содействие социально-экономическому развитию.



В рабочую группу входят: Вена (Австрия), Сараево (Босния и Герцеговина), Ереван (Армения), Тбилиси (Грузия), Бильбао (Испания), Никосия (Кипр), Скопье (Македония), Утрехт (Нидерланды), Бонн, Хемниц, Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт (все пять - Германия), Варшава, Белосток, Люблин, Лодзь, Гданьск (все пять - Польша), Братислава (Словакия), Любляна (Словения), Газиантеп, Османгази, Измир (все три - Турция), Кардифф (Уэльс), Киев, Львов, Одесса, Харьков (все четыре - Украина), Хельсинки и Турку (Финляндия), Нант (Франция), Прага (Чехия), Нака и Стокгольм (Швеция), «EUROCITIES» Брюссель офис (Бельгия).



Напомним, что «ЕВРОСИТИЗ» предоставляет платформу для сотрудничества 140 городам-членам организации из 39 стран мира. Харьков участвует в рабочих группах организации по следующим направлениям: европейская политика добрососедства и расширения; брендинг городов и международная экономическая деятельность; качество воздуха, климатические изменения и энергоэффективность; долгосрочные инвестиции.