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05.05.2021  21:53   

Игорь Терехов: Пик заболеваемости мы прошли

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов прокомментировал выход Харькова из «красной зоны».


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в соцсети:
 
«Наконец-то Харьков выходит из «красной зоны».
 
Спасибо нашим медикам, которые приближали этот момент, были на передовой борьбы с коронавирусом.
 
Пик заболеваемости мы прошли.
 
Уже с прошлой недели идет позитивная динамика.
 
Однако это не повод расслабляться.
 
Мы по максимуму используем возможности для того, чтобы лучше подготовить наших медиков к борьбе с коронавирусной инфекцией и снабдить больницы всем необходимым оборудованием. Я распорядился выделить несколько десятков миллионов гривен для двух крупнейших больниц города – 17-й и 25-й.
 
На эти деньги закупим кислород, аппараты ИВЛ, проведем ремонтные работы, чтобы оборудовать 100 дополнительных койко-мест. Все, что необходимо для спасения жизни людей».
 
 
Тэги:  терехов, желтая зона, харьков, коронавирус, ковид, медики, карантин, пандемия
 
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