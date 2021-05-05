Игорь Терехов: Пик заболеваемости мы прошли

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов прокомментировал выход Харькова из «красной зоны».
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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