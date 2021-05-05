05.05.2021 21:53

Игорь Терехов: Пик заболеваемости мы прошли

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов прокомментировал выход Харькова из «красной зоны».



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в соцсети:

«Наконец-то Харьков выходит из «красной зоны».

Спасибо нашим медикам, которые приближали этот момент, были на передовой борьбы с коронавирусом.

Пик заболеваемости мы прошли.

Уже с прошлой недели идет позитивная динамика.

Однако это не повод расслабляться.

Мы по максимуму используем возможности для того, чтобы лучше подготовить наших медиков к борьбе с коронавирусной инфекцией и снабдить больницы всем необходимым оборудованием. Я распорядился выделить несколько десятков миллионов гривен для двух крупнейших больниц города – 17-й и 25-й.

На эти деньги закупим кислород, аппараты ИВЛ, проведем ремонтные работы, чтобы оборудовать 100 дополнительных койко-мест. Все, что необходимо для спасения жизни людей».