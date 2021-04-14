Главная Новости Медицина Полмиллиона украинцев ждут своей очереди на вакцинацию против коронавируса
14.04.2021  14:08   

Полмиллиона украинцев ждут своей очереди на вакцинацию против коронавируса

По данным Минздрава, чаще всего записываются люди в возрасте от 21 до 39 лет, меньше всего - представители возрастной категории 80 и более лет.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Ярослав Кучер.

449 960 человек записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19. Такие цифры по состоянию на 23:00 13 апреля 2021 года.

«С учетом этапности вакцинальной кампании людям из списка ожидания предложат записаться в пункт прививки на конкретную дату и время. В то же время отсутствие в списке не будет ограничением для записи на вакцинацию», - отметил Ярослав Кучер.

Записаться в список ожидания можно через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія», мобильное приложение «Дія», Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19. Тем целевым группам, по которым формируют списки в коллективах, например, с привязкой к месту работы, записываться в лист ожидания не надо.

Стоит отметить, что в первую очередь сейчас вакцинируют медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, моз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.04 ЖКХ В «Харьковводоканале» рассказали о работе с клиентами в карантин 14.04 Медицина В Харькове – 864 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 14 апреля 13.04 Криминал и происшествия Карантин: копы шерстят транспорт, парки, рынки и развлекательные заведения (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 