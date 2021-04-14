14.04.2021 14:08

Полмиллиона украинцев ждут своей очереди на вакцинацию против коронавируса

По данным Минздрава, чаще всего записываются люди в возрасте от 21 до 39 лет, меньше всего - представители возрастной категории 80 и более лет.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Ярослав Кучер.

449 960 человек записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19. Такие цифры по состоянию на 23:00 13 апреля 2021 года.

«С учетом этапности вакцинальной кампании людям из списка ожидания предложат записаться в пункт прививки на конкретную дату и время. В то же время отсутствие в списке не будет ограничением для записи на вакцинацию», - отметил Ярослав Кучер.

Записаться в список ожидания можно через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія», мобильное приложение «Дія», Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19. Тем целевым группам, по которым формируют списки в коллективах, например, с привязкой к месту работы, записываться в лист ожидания не надо.

Стоит отметить, что в первую очередь сейчас вакцинируют медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.