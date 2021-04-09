09.04.2021 20:48

В Харькове вводятся карантинные ограничения для «красной» зоны

Новые карантинные мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, вводятся в Харьковской области с 11 апреля.



//city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 9 апреля 2021 года, на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

В связи с этим с 00:00 11 апреля Харьков и область переводятся в «красную зону» до особого распоряжения.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, с воскресенья в Харькове вводят дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. В частности, запрещается:

- посещение учебных заведений, кроме дошкольных, специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

- прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешается работа навынос);

- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

Учитывая текущую эпидемическую ситуацию на территории города Харькова, в частности, разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60 % составляют продовольственные товары. Городской транспорт продолжит работу с 50%-ной наполняемостью, то есть в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.