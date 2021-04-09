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09.04.2021  20:48   

В Харькове вводятся карантинные ограничения для «красной» зоны

Новые карантинные мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, вводятся в Харьковской области с 11 апреля.


//city.kharkov.ua
Соответствующее решение было принято сегодня, 9 апреля 2021 года, на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций  из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. 
 
В связи с этим с 00:00 11 апреля Харьков и область переводятся в «красную зону» до особого распоряжения. 
 
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, с воскресенья в Харькове вводят дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. В частности, запрещается:
 
-  посещение учебных заведений, кроме дошкольных, специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
 
- работа учреждений культуры, в частности,  театров и кинотеатров;
 
- прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешается работа навынос);
 
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов. 
 
Учитывая текущую эпидемическую ситуацию на территории города Харькова, в частности, разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60 % составляют продовольственные товары. Городской транспорт продолжит работу с 50%-ной наполняемостью, то есть в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  карантин, красная зона, харьков
 
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