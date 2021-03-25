25.03.2021 12:35

Харьков заканчивает первую партию вакцинации от коронавируса, – Игорь Терехов

Более 3 тысяч харьковчан привились первой дозой вакцины от коронавируса.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 25 марта, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов после посещения городской поликлиники №20. Он отметил, что на старте всеукраинской вакцинации от COVID-19 город получил 6800 доз вакцины, рассчитанных на вакцинацию 3400 человек.

«Меня радует сегодняшняя динамика вакцинации. Вначале люди не хотели прививаться. Я проводил много совещаний с общественностью, на которых спрашивал, хотят ли люди прививаться. Однако такое желание тогда имели единицы. После этого мы провели разъяснительную работу, и сейчас видим, что люди начали вакцинироваться и очень активно. Приятно, что откликнулась молодежь, которая понимает, что вакцинация – это прежде всего жизнь, здоровье и экономическая безопасность каждой семьи, бюджета Харькова и Украины в целом. На сегодняшний день мы заканчиваем вакцинацию 3400 человек. В ближайшее время получим новую партию. На счет вакцинации город в полной боевой готовности», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он также отметил, что сейчас в городе работают 34 пункта вакцинации от коронавируса и 17 бригад, которые прошли специальное обучение. Когда Украина придет к массовой вакцинации, количество этих пунктов будет увеличено.



Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Харькове стартовала 25 февраля. В первую очередь были привиты медицинские сотрудники, работающие с коронавирусными больными в стационарах. Сейчас сделать прививку могут общественные деятели, сотрудники коммунальных предприятий и при наличии остатков дозы - все желающие (стать в очередь на вакцинацию можно через приложение «Дія», позвонив в контакт-центр по противодействию коронавируса по тел. 0 800 60 20 19 и обратившись к семейному врачу).