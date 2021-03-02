02.03.2021 08:55

Бесплатная вакцинация домашних животных стартует в Харькове: график прививок

В марте и апреле в Харькове пройдет ежегодная кампания вакцинации домашних животных от бешенства.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, для недопущения заболевания бешенством необходимо ежегодно делать прививку всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста.



Вакцинация животных будет проводиться бесплатно на участках коммунального предприятия «Жилкомсервис» во всех районах города.



Подробный график прививок:





