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02.03.2021  08:55   

Бесплатная вакцинация домашних животных стартует в Харькове: график прививок

В марте и апреле в Харькове пройдет ежегодная кампания вакцинации домашних животных от бешенства.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе,  для недопущения заболевания бешенством необходимо ежегодно делать прививку всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста.

Вакцинация животных будет проводиться бесплатно на участках коммунального предприятия «Жилкомсервис» во всех районах города.

Подробный график прививок:



Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  бешенство, вакцинация, харьков
 
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