Бесплатная вакцинация домашних животных стартует в Харькове: график прививок

В марте и апреле в Харькове пройдет ежегодная кампания вакцинации домашних животных от бешенства.
Как сообщили в Госпродпотребслужбе, для недопущения заболевания бешенством необходимо ежегодно делать прививку всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста.
Вакцинация животных будет проводиться бесплатно на участках коммунального предприятия «Жилкомсервис» во всех районах города.
Подробный график прививок:
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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