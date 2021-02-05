Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 5 февраля Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 февраля В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.