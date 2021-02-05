Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 5 февраля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,16 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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