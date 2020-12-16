16.12.2020 13:20

"Медикам - достойные оклады". В Харькове медсестра вышла на одиночный пикет - Суспільне Харків

В Харькове медсестра устроила одиночный пикет с требованием установить медицинским работникам достойные оклады.



Суспільне Харків

Как сообщаю т корреспонденты Суспільного, на одиночный пикет вышла медсестра гинекологического отделения Института охраны здоровья детей и подростков Наталья Завьялова.

Она требует повышения зарплат медработникам. Сама получает до четырех тысяч гривен в месяц.

"Моя ставка - 3,2 тысячи ... Так получает весь наш Институт. Я считаю, это ужасно. Мы даже не получаем доплаты, нам обещали три тысячи выплачивать каждый месяц, хотя бы до декабря. Однако ничего мы не получили", - рассказала медсестра.

Акцией протеста женщина хочет привлечь внимание властей.

"Я не боюсь, уже терять нечего. 3200 грн - это уже не потеря. Вчера они приняли бюджет. На медицину не возложили, даже урезали. Мое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пусть он посмотрит, пусть он поговорит со Степановым - он предлагает хороший бюджет, которые хоть немного поможет медицине", - сказала Завьялова.

"Мы - низшее звено. Даже дворник, я ничего не хочу сказать - это тоже труд - но он получает больше, чем медработник. Мы даже уже готовы объявлять голодовку в рабочих местах, конечно, что мы не можем покинуть наших пациентов. Мы выбирали это призвание ", - говорит медсестра.

Напомним, что акции протеста медработников 16 декабря проходят в разных городах Украины.