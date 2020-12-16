Главная Новости Медицина "Медикам - достойные оклады". В Харькове медсестра вышла на одиночный пикет - Суспільне Харків
16.12.2020  13:20   

"Медикам - достойные оклады". В Харькове медсестра вышла на одиночный пикет - Суспільне Харків

В Харькове медсестра устроила одиночный пикет с требованием установить медицинским работникам достойные оклады.


Суспільне Харків
Как сообщают корреспонденты Суспільного, на одиночный пикет вышла медсестра гинекологического отделения Института охраны здоровья детей и подростков Наталья Завьялова.
 
Она требует повышения зарплат медработникам. Сама получает до четырех тысяч гривен в месяц.
 
Суспільне Харків
 
"Моя ставка - 3,2 тысячи ... Так получает весь наш Институт. Я считаю, это ужасно. Мы даже не получаем доплаты, нам обещали три тысячи выплачивать каждый месяц, хотя бы до декабря. Однако ничего мы не получили", - рассказала медсестра.
 
Акцией протеста женщина хочет привлечь внимание властей.
 
"Я не боюсь, уже терять нечего. 3200 грн - это уже не потеря. Вчера они приняли бюджет. На медицину не возложили, даже урезали. Мое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пусть он посмотрит, пусть он поговорит со Степановым - он предлагает хороший бюджет, которые хоть немного поможет медицине", - сказала Завьялова.
 
Суспільне Харків
 
"Мы - низшее звено. Даже дворник, я ничего не хочу сказать - это тоже труд - но он получает больше, чем медработник. Мы даже уже готовы объявлять голодовку в рабочих местах, конечно, что мы не можем покинуть наших пациентов. Мы выбирали это призвание ", - говорит медсестра.
 
Напомним, что акции протеста медработников 16 декабря проходят в разных городах Украины.
Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  медсестра, медики, оклад, пикет, харьков, наталья завьялова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Медицина Следующий год объявили годом медсестринства в Украине 21.11 Медицина Что делать харьковским школьным медсестрам - особенности реформирования НУШ (ФОТО) 10.08 Криминал и происшествия Пьяная медсестра Охматдета схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 