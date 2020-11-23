Главная Новости Медицина Отравление в Дергачевском лицее: нормам не соответствовала проба из водопровода (ХОЛЦ)
23.11.2020  13:52   

Отравление в Дергачевском лицее: нормам не соответствовала проба из водопровода (ХОЛЦ)

По состоянию на 23 ноября количество больных составляет 43 человека, из них 42 ученика и 1 учитель. Новые случаи заболеваний среди учащихся и персонала Дергачевского лицея №3 не зарегистрированы.


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Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, состояние их удовлетворительное. Подворные обходы других заболевших не выявили.

По результатам лабораторного обследования больных и исследования пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды возбудитель инфекционного заболевания не выявлен. Обследование больных продолжается.

Одна (из коммунального водопровода) из двух проб воды, отобранных в лицее, по результатам санитарно-микробиологического исследования не соответствует требованиям Государственных санитарных норм и правил.

Учебно-воспитательный процесс для учеников начальной школы восстановлен с проведением осмотра учащихся перед началом занятий медицинским работником, пищеблок не работает.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, лицей, дергачи, харьков
 
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