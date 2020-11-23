Отравление в Дергачевском лицее: нормам не соответствовала проба из водопровода (ХОЛЦ)

По состоянию на 23 ноября количество больных составляет 43 человека, из них 42 ученика и 1 учитель. Новые случаи заболеваний среди учащихся и персонала Дергачевского лицея №3 не зарегистрированы.
Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, состояние их удовлетворительное. Подворные обходы других заболевших не выявили.
По результатам лабораторного обследования больных и исследования пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды возбудитель инфекционного заболевания не выявлен. Обследование больных продолжается.
Одна (из коммунального водопровода) из двух проб воды, отобранных в лицее, по результатам санитарно-микробиологического исследования не соответствует требованиям Государственных санитарных норм и правил.
Учебно-воспитательный процесс для учеников начальной школы восстановлен с проведением осмотра учащихся перед началом занятий медицинским работником, пищеблок не работает.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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