В дергачевском лицее отравились учащиеся (Оперативная сводка)

Пострадали 26 детей.
18 ноября по информации, полученной от ГУ "Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины", зарегистрировано осложнение санитарно-эпидемической ситуации среди учащихся Дергачевского лицея № 3, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
В результате пострадали 26 детей. Подозрение на диагноз – пищевая токсикоинфекция.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
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