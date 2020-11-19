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19.11.2020  09:59   

В дергачевском лицее отравились учащиеся (Оперативная сводка)

Пострадали 26 детей.


//Facebook

18 ноября по информации, полученной от ГУ "Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины", зарегистрировано осложнение санитарно-эпидемической ситуации среди учащихся Дергачевского лицея № 3, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

В результате пострадали 26 детей. Подозрение на диагноз – пищевая токсикоинфекция.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Тэги:  отравление, лицей, дергачи, харьков
 
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