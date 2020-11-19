В дергачевском лицее отравились учащиеся (Оперативная сводка)

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 19 ноября Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 ноября (РЕДПОСТ) На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.