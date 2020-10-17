Воздух над Харьковом опять попал в опасную зону загрязнения (luftdaten.info)

В опасной «оранжевой» зоне воздух держался ближе к полудню субботы практически по всей Новой Баварии, ХТЗ и Леваде.
Опасная для жизни концентрация наблюдается также в центральных районах.
Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром и к полудню останется в опасной оранжевой зоне.
Ветер сносит ядовитый смог в сторону центра и ХТЗ. Наибольшей концентрации в смоге достигают мелкие частицы, размером менее 2,5 микрометров, которые трудно фильтровать даже маской.
Уровень пыли и примесей продолжает оставаться возле границы опасной зоны ближе к северным окраинам Харькова и на Салтовке.
В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха на Новой Баварии и ХТЗ, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.
На снимках данные с различных следящих систем.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажность:
давление:
ветер: