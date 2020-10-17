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17.10.2020  11:11   

Воздух над Харьковом опять попал в опасную зону загрязнения (luftdaten.info)

В опасной «оранжевой» зоне воздух держался ближе к полудню субботы практически по всей Новой Баварии, ХТЗ и Леваде.


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Опасная для жизни концентрация наблюдается также в центральных районах.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром и к полудню останется в опасной оранжевой зоне.

Ветер сносит ядовитый смог в сторону центра и ХТЗ. Наибольшей концентрации в смоге достигают мелкие частицы, размером менее 2,5 микрометров, которые трудно фильтровать даже маской.

Уровень пыли и примесей продолжает оставаться возле границы опасной зоны ближе к северным окраинам Харькова и на Салтовке.

В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха на Новой Баварии и ХТЗ, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.

На снимках данные с различных следящих систем.

Тэги:  загрязнение воздух, харьков, выбросы, кокс
 
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