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09.09.2020  17:19   

Декларації з лікарями уклали понад мільйон харків'ян

1 млн 150 тис. харків'ян уклали декларації з сімейними лікарями за станом на 1 вересня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 9 вересня 2020 года, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.
 
За його словами, декларації з сімейними лікарями уклало близько 80% населення міста. Це достатньо високий показник на рівні країни, і харків'яни продовжують укладати декларації.
 
Також директор департаменту повідомив, що в міських лікувальних установах встановлено 4 тис. 600 персональних комп'ютерів для комунікації з Національною службою здоров'я України. «Ми забезпечені комп'ютерами на 100%. Зокрема, для лікарень і поліклінік цього року закупили 1 тис. 634 персональних комп'ютери та 1 тис. 388 багатопрофільних пристроїв», - повідомив Юрій Сороколат.
 
Він уточнив, що укладання декларацій з сімейними лікарями та оснащення лікувальних установ комп'ютерами проходить в рамках медичної реформи, яка почалася в місті в квітні 2018 року.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  декларация, врач, харьков, реформа
 
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