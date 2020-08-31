31.08.2020 12:57

В последний день уходящего лета загрязнение воздуха в Харькове в разы превышает норму (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

Загрязнение воздуха над новыми домами, ХТЗ, Новоселовкой, Баварией уже несколько дней уверенно держится в нездоровом «оранжевом» диапазоне, временами переходя в опасную красную «зону».



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В опасной «оранжевой» зоне воздух практически над всем южным Харьковом еще с воскресенья.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром понедельниеп. За ночь смог достиг Алексеевки.

Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны ближе к центральным и южным окраинам Харькова и на Салтовке.

В социальных сетях жители страдающих районов жалуются, что закрытые окна не помогают.

На снимках данные с различных следящих систем.