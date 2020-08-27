В Харькове назвали улицу с самым высоким уровнем электромагнитного излучения

Специалисты обласного лабцентра измерили уровни электромагнитных полей в местах размещения радиотехнических объектов и станций ссотовой связи.
Электромагнитные поля создаются источниками излучения - радиотехническими объектами, в том числе базовыми станциями сотовой связи, говорится в сообщении Харьковского областного лабораторного центра.
Специалисты центра ежеквартально проводят измерения уровней электромагнитных полей в местах размещения радиотехнических объектов на территории Харькова.
По результатам последних измерений уровне излучения во всех точках контроля не превышали предельно допустимый.
"Самые высокие уровни электромагнитных полей (9,9 мкВт / кв. См) зарегистрированы в контрольных точках вблизи жилых и административных зданий по ул. Богдана Хмельницкого (зона влияния радиотехнических объектов, расположенных на крыше многоэтажного здания).
В других точках контроля в местах размещения базовых станций сотовой связи
и радиоретрансляцийнои станции №3 (ул. Балканская , 13) уровни электромагнитных полей составляли не более 3,0 мкВт / кв. см ", - говорится в сообщении.
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