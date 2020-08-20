20.08.2020 13:52

Министр здравоохранения рассказал, что будет делать в Харькове в четверг (ВИДЕО)

Окончательное решение по ситуации с эпидемией в городе будет известно вечером 20 августа по итогам экстренного совещания.



://unn.com.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прибыл в Харьков из-за ухудшения ситуации с коронавируса. Сегодня, 20 августа, он соберет совещание, на котором будет обсуждать проблемы области, пишет УНН .

"Сегодня вечером будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет рассматриваться разный уровень опасности и в целом по Украине в зависимости от заполненных коек, в зависимости от количества больных. И где мы будем определять, соответственно, кто пошел до какого уровня опасности. Вечером вы узнаете, что у нас будет происходить дальше ", - отметил Степанов.

Сейчас Степанов приехал в харьковскую 17 городскую больницу, в которой лечат больных COVID-19.

"Харьковская область сегодня очень быстро растет по количеству больных COVID-19, конечно надо посмотреть на больницы, которые работают в этом направлении. У меня запланирована соответствующее совещание, чтобы мы обсудили проблемные вопросы, которые есть и в дальнейшем по выводам своего визита ... я дам соответствующий брифинг ", - резюмировал Степанов.