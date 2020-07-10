В Печенежском водохранилище от удушья гибнет рыба

9 июля во время рыбоохранной работы государственными инспекторами рыбоохранного патруля выявлен факт удушья рыбы.
Обследованием установлено, что на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа вблизи базы отдыха «Жень-Шень» Волчанского района Харьковской области зафиксировано погибшую рыбу, которую было подсчитано поштучно.
Было обнаружено, что погибшая рыба сосредоточена локально и представлена следующими видами в таком количестве: окунь – 1450 экз., густера – 670 экз., плотва – 570 экз., ерш – 32 экз., щука – 25 экз., линь – 12 экз . и судак – 6 экз.
Вода желтовато-бурого цвета с характерным запахом сероводорода.
Управлением приняты меры и проинформированы соответствующие службы, а именно: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, Региональный офис водных ресурсов в Харьковской области, Департамент агропромышленного развития ХОГА.
О причинах гибели водных биоресурсов и результаты лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно.
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