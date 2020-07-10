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10.07.2020  08:43   

В Печенежском водохранилище от удушья гибнет рыба

9 июля во время рыбоохранной работы государственными инспекторами рыбоохранного патруля выявлен факт удушья рыбы.


//khr.darg.gov.ua

Обследованием установлено, что на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа вблизи базы отдыха «Жень-Шень» Волчанского района Харьковской области зафиксировано погибшую рыбу, которую было подсчитано поштучно.

Было обнаружено, что погибшая рыба сосредоточена локально и представлена ​​следующими видами в таком количестве: окунь – 1450 экз., густера – 670 экз., плотва – 570 экз., ерш – 32 экз., щука – 25 экз., линь – 12 экз . и судак – 6 экз.

Вода желтовато-бурого цвета с характерным запахом сероводорода.

Управлением приняты меры и проинформированы соответствующие службы, а именно: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, Региональный офис водных ресурсов в Харьковской области, Департамент агропромышленного развития ХОГА.

О причинах гибели водных биоресурсов и результаты лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, гибель, удушье, печенежское водохранилище, харьков
 
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