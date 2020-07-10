10.07.2020 08:43

В Печенежском водохранилище от удушья гибнет рыба

9 июля во время рыбоохранной работы государственными инспекторами рыбоохранного патруля выявлен факт удушья рыбы.



//khr.darg.gov.ua

Обследованием установлено, что на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа вблизи базы отдыха «Жень-Шень» Волчанского района Харьковской области зафиксировано погибшую рыбу, которую было подсчитано поштучно.



Было обнаружено, что погибшая рыба сосредоточена локально и представлена ​​следующими видами в таком количестве: окунь – 1450 экз., густера – 670 экз., плотва – 570 экз., ерш – 32 экз., щука – 25 экз., линь – 12 экз . и судак – 6 экз.



Вода желтовато-бурого цвета с характерным запахом сероводорода.



Управлением приняты меры и проинформированы соответствующие службы, а именно: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, Региональный офис водных ресурсов в Харьковской области, Департамент агропромышленного развития ХОГА.



О причинах гибели водных биоресурсов и результаты лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно.