У сиделиц в Качановской колонии прошел не обычный «шмон» (ФОТО)

За проверкой присматривали лично прокурор местной прокуратуры и главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове
12 июня 2020 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетили главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Нина Бунцево и прокурор Харьковской местной прокуратуры № 5 младший советник юстиции Виталий Оводенко.
В сопровождении администрации учреждения был проведен комиссионный обход территории учреждения, а именно:
Также проверены условия содержания заключенных в участке следственного изолятора при учреждении.
Особое внимание было уделено проведению руководством учреждения профилактических мероприятий по предупреждению вирусных заболеваний, связанных с карантинными мерами в Украине.
«Соблюдение законодательства в области санитарного и эпидемического права является залогом профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения вредного воздействия на состояние здоровья осужденных», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
влажность:
давление:
ветер: