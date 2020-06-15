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15.06.2020  17:55   

У сиделиц в Качановской колонии прошел не обычный «шмон» (ФОТО)

За проверкой присматривали лично прокурор местной прокуратуры и главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове


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12 июня 2020 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетили главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Нина Бунцево и прокурор Харьковской местной прокуратуры № 5 младший советник юстиции Виталий Оводенко.

В сопровождении администрации учреждения был проведен комиссионный обход территории учреждения, а именно:

  • проверено санитарное состояние жилых помещений осужденных женщин,
  • банно-прачечный комбинат,
  • деятельность медицинской части.

Также проверены условия содержания заключенных в участке следственного изолятора при учреждении.

Особое внимание было уделено проведению руководством учреждения профилактических мероприятий по предупреждению вирусных заболеваний, связанных с карантинными мерами в Украине.

«Соблюдение законодательства в области санитарного и эпидемического права является залогом профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения вредного воздействия на состояние здоровья осужденных», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, качановка, харьков, прокурор, проверка
 
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