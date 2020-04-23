23.04.2020 08:49

Второй этап медреформы может привести к сокращению медиков и закрытию тысячи больниц

Второй этап медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, поставил большинство медицинских учреждений в тупик. Как выяснилось им не хватает финансирования, поэтому встал вопрос, как работать дальше.



//izvestia.kharkov.ua

Изменение механизмов финансирования медицинских учреждений, предусматриваемый медреформой, в результате может привести к их сокращению. К такому далеко не положительного выводу пришли в профильном министерстве после того как изучили вопрос возможного дефицита и профицита средств в рамках соглашений, заключенных медучреждениями с Национальной службой здоровья.

Ведь в связи с переходом с 1 апреля на программу медицинских гарантий заведения теперь получают финансирование при предоставлении конкретных медицинских услуг. В зоне особого риска из-за недостаточного финансирования оказались противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные направления.



«Более 1600 договоров заключены с медицинскими учреждениями по всей Украине. 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средств в 2020 году меньше, чем это было в 2019-м, и это уменьшение составляет от 10 до 50% по некоторым больницам, некоторым медучреждениям», – сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



И если не прикрыть дефицит в средствах, могут не только закрыться больницы, но и медработники потерять работу, а это, отмечают в министерстве, вообще один из главных рисков имплементации второго этапа реформы. Поэтому и взялись за аудит отечественной системы здравоохранения, по результатам которого готовы внести изменения - для недопущения сокращения медиков.



«Я поручил департаментам здравоохранения предоставить в Минздрав полную информацию о планах так называемой оптимизации сети, какие последствия будут по сокращению медицинских работников, по другим последствиям», – заявил Максим Степанов.



Диалог Минздрава по регионам, отметил министр, должен быть максимально откровенный и конкретный относительно ситуации по каждому медучреждения, чтобы не допустить катастрофических последствий.