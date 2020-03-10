10.03.2020 15:41

В Харькове наступил разгар сезона клещей (ФОТО)

Необычно раннюю активность клещей региональные энтомологи и инфекционисты связывают с рекордно высокой температурой.



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Токсичные членистоногие (клещи, как и пауки, не насекомые) проснулись в Харьковской области уже в конце февраля. 27 февраля в соцсетях жители Харькова впервые продемонстрировали трофей после прогулки с собакой - клещ намертво вцепился в кожу головы человека.

С первых дней марта температура в области пошла на рекорд: дневные +15 и +18 градусов больше соответствовали бы втором месяце весны. И встреч с клещами стало в разы больше - харьковчане возвращались после прогулок в одежде, буквально унизаны паразитами.

"После того, как установилась температура +10 клещи - это реально. Важно не то, насколько паразит активный, а то, инфицирован ли он. Если клещ кусает, вероятность занесения в кровь почти 100%. Безусловно, вероятность, что паразит стал носителем инфекции, выше, когда он прожил весну или часть лета, во время которых он питался ", - пояснил директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Пациенты, заразившиеся после укуса клеща болезнью Лайма (боррелиоз), появляется ежегодно, но какого-то особого скачка больных по сравнению с предыдущими годами инфекционисты не заметили.

Одной из причин, по которой в этом году может быть особенно много клещей, называют теплую зиму. Существует мнение, что во время морозов какое-то количество паразитов вымерзает.

С другой стороны клещи прекрасно прячутся в лесной подстилке и переживают морозы, говорит энтомолог, научный сотрудник в Национальном научном центре "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины" Сергей Филатов.

"И их численность зависит не столько от зимних температур, сколько от количества грызунов, на которых питаются, в различных стадиях развития, клещи. Личинки клещей питаются на грызунах, нимфы (подростки) сосут кровь из больших грызунов, с ежей и зайцев, а взрослые клещи питаются уже на больших животных ", - пояснил Филатов.

В начале весны на охоту выйдут клещи-нимфы и взрослые паразиты. Будут среди них и агрессивные к человеку, то есть такие, которые могут нападать. Таких в Харьковской области всего три вида (в тропиках агрессивных к человеку паразитов куда больше), отметил энтомолог.

А вот с деревьев клещи не падают - это распространенный миф, но паразиты всегда находятся в нижнем ярусе, в подстилке, в травянистой растительности, максимум - на кустарнике.