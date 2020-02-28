28.02.2020 16:01

Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.



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По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 28 февраля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11–0,15 мкЗв/ч.



Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).