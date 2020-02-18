18.02.2020 13:53

Микробиологи в Харькове обсудили проблемы профилактики от коронавируса и открыли мемориальную доску прославленному коллеге (ФОТО, ВИДЕО)

COVID-19 стал испытанием на прочность украинской системы здравоохранения - опасные коронавирусы, которых уже известно 7, первыми на территории бывшего Советского Союза начали по инициативе Ю.Л. Волянского в Харькове.



Фото: Влада Саркис-Иванова

В Харькове прошла научная конференция микробиологов в Институте микробиологии и иммунологии имени Ильи Мечникова. Речь шла, в том числе, о профилактике завоза коронавируса в Украину.

Харьковский институт микробиологии и иммунологии имени Мечникова - один из старейших в Украине и в Европе. Поводом для научной конференции именно здесь стала дата - 80 лет со дня рождения профессора Юрия Волянского. Умер выдающийся харьковчанин в 2013.

На днях состоялась научно-практическая конференция «Микробиологические чтения памяти профессора Юрия Леонидовича Волянского». 278 специалистов из 14 областей Украины подчеркнули необходимость усилить контроль и увеличить финансирование отрасли борьбы с инфекционными заболеваниями. На конференцию приехали специалисты из Одессы, Закарпатья, последователи из Львова и других регионов Украины, ученые, профсоюзные деятели и представители городского департамента здравоохранения - все , кто с ним сотрудничал.Научный совет института им И.И. Мечникова решила в связи с 80-летием учителя открыть мемориальную доску его памяти. Торжественное открытие поручили членам семьи, прямым потомкам и последователям дела Юрия Волянского синий Андрею и Дмитрию, дочери Ирине и родной сестре Нелли Леонидовне.

- Леонид Волянский был не только хорошим врачом, известным ученым, он был настоящий талант организатора, новатора системы здравоохранения, - сказала Алена Благовещенска, председатель Харьковской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. -Кроме того он взял на себя миссию хранителя традиций, которую смог передать своим научным последователям.

Мировые события последнего времени, в частности борьба врачей-инфекционистов с китайским коронавируса COVID-19, как его только назвала ВОЗ , довели ее целесообразность. И мало кто знает, что изучать опасные коронавирусы, которых уже известно 7, первыми на территории бывшего Советского Союза начали по инициативе Ю.Л. Волянского в Харькове.

Именно в Институте микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова в 90-х годах прошлого века впервые удалось изъять штамм коронавируса. Об этих и других достижениях украинских микробиологов говорили в своих докладах на научной конференции участники.

Фото: Влада Саркис-Иванова

С особым интересом в зале восприняли информацию, предоставленную в докладе Татьяны Карловой из Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины о мерах, принимаемых в Украине ученые и практические врачи для противодействия коронавируса COVID-19 .

Второе пленарное заседание началось с докладов о жизни и деятельности Ю.Л. Волянского. Затем участники конференции приняли участие в тренинг-программе «Практические навыки по микробиологической и морфологической диагностики инфекционных болезней».

В Украине есть два института, которые носят имя Ильи Мечникова - харьковский и одесский. Оба занимаются проблемами микробиологии, вирусологии и иммунологии. А в Европе их всего четыре - кроме наших еще в Париже работает пастеровской институт и в Берлине - институт Коха.

В завершение конференции состоялся расширенный совместим пленум правления общества микробиологов Украины им. С.М. Виноградского и его харьковского отделения. По результатам работы научного форума принята резолюция.

Видео: v-news.com.ua