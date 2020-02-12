Харьковские пограничники подхватити ЗОЖ-челлендж (ВИДЕО)

Харьковский пограничный отряд принял эстафету и передает соседнему Луганскому отряду.
Отжимание, арм-реслинг, незамысловатые физкульт-движения переплелись в оригинальный челлендж, требующий от исполнителей недюжинной физической подготовки
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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