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12.02.2020  16:55   

Харьковские пограничники подхватити ЗОЖ-челлендж (ВИДЕО)

Харьковский пограничный отряд принял эстафету и передает соседнему Луганскому отряду.


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Отжимание, арм-реслинг, незамысловатые физкульт-движения переплелись в оригинальный челлендж, требующий от исполнителей недюжинной физической подготовки

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  силовик, пограничник, харьков, зож, челлендж
 
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