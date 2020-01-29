29.01.2020 18:02

Близько тисячі харків’ян безкоштовно прооперували катаракту

Операції із заміни кришталика ока за рахунок коштів міського бюджету в 2019 році було проведено 990 жителям Харкова.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 29 січня, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

Всього торік у реєстр на безкоштовне лікування катаракти та відшарування сітківки було внесено понад 1,8 тис. осіб. Ще близько 200 людей пройшли лікування хвороб офтальмологічного характеру за бюджетні кошти (вітректомія і дегенеративна вікова макулодистрофії).



Крім того, в рамках комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» 382 людини, в тому числі 60 дітей, отримали слухові апарати.