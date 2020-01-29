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29.01.2020  18:02   

Близько тисячі харків’ян безкоштовно прооперували катаракту

Операції із заміни кришталика ока за рахунок коштів міського бюджету в 2019 році було проведено 990 жителям Харкова.


// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 29 січня, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

Всього торік у реєстр на безкоштовне лікування катаракти та відшарування сітківки було внесено понад 1,8 тис. осіб. Ще близько 200 людей пройшли лікування хвороб офтальмологічного характеру за бюджетні кошти (вітректомія і дегенеративна вікова макулодистрофії).

Крім того, в рамках комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» 382 людини, в тому числі 60 дітей, отримали слухові апарати.

Источник:   ХМР
 Тэги:  льгота, катаракта, харьков, операция
 
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