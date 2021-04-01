01.04.2021 09:54

На КП «Харьковводоканал» рассказали о преимуществах перезаключения договоров

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» рассказали о преимуществах перезаключения договоров на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

Заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак напомнил, что с 1 мая 2019 года, согласно законодательству, услуги по предоставлению централизованного водоснабжения и водоотведения предоставляются исключительно на договорной основе. В связи с этим специалисты предприятия проводят соответствующую работу по перезаключению типовых договоров.

«Для абонентов, которые проживают в многоэтажных домах, предусмотрено два вида договоров: с обслуживанием внутридомовых систем и без обслуживания. Конечно же, право выбора остается за абонентом, но в случае заключения договора с обслуживанием внутридомовых сетей жильцы получат существенные преференции в виде целого комплекса соответствующих профилактических и ремонтных работ на внутридомовых системах. Среди них - техническое обслуживание внутридомовых систем, которое проводится три раза в год в каждом доме, по необходимости укрепление сетей, устранение течи в арматуре и трубопроводах централизованного водоснабжения, а также течи и засоров внутридомовых канализационных систем», - рассказал Тарас Грущак.



По его словам, в новом договоре предусмотрено оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах централизованного водоснабжения и водоотведения, предоставление услуг технического обслуживания внутридомовых систем сливной канализации при возникновении аварийных ситуаций, немедленное устранение неисправностей и повреждений, аварийно-диспетчерское обслуживание и многое другое. Если же договор не будет перезаключен, то автоматически начинает действовать индивидуальный договор - без обслуживания внутридомовых сетей. После чего проведение всех ремонтных работ на внутридомовых сетях будет ответственностью жителей, а не предприятия.



Заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта предприятия также сообщил, что после вступления в силу данного закона в квитанциях на оплату коммунальных услуг все разделено на отдельные составляющие: водоснабжение, водоотведение и отдельной графой – обслуживание абонентов. В случае заключения договора с обслуживанием внутридомовых систем в квитанциях абонентов появится плата за данную услугу, но она будет исключена из платежей от КП «Жилкомсервис».

