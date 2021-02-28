Большие зоны для отдыха, игр и спорта создадут в Московском районе Харькова

28.02.2021 17:38

Благоустроить большие территории возле жилых массивов планируется в Московском районе города.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 28 февраля, встретился с жителями района на трех таких локациях – на ул. Героев Труда, 60 (большая детская площадка на пересечении ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей), ул. Родниковой, 9-а (территория между домами по ул. Родниковой 9, 9-а и по ул. Дружбы Народов, 232-в, 236, 236-а) и пр. Тракторостроителей, 103-г (территория между домами №103-а и 103-г).

Там планируется создать зоны отдыха, установить детские и спортивные площадки. Как отметили в Администрации Московского района, в частности, в районе домов по ул. Родниковой много детей увлекается уличными видами спорта, поэтому для них обустроют урбан-площадку, чтобы они могли заниматься возле дома, а не ездить в парк Победы, где будет построен урбан-парк.

Как отметил Игорь Терехов, подобные зоны отдыха будут созданы во всех районах города.

«Это наш проект. Внутри спальных микрорайонов будут появляться новые локации, где человек любой возрастной категории будет чувствовать себя так же комфортно, как в центре города», - сказал и.о. мэра.

Кроме того, в ходе встречи с жителями заместители городского головы, директора профильных департаментов и коммунальных предприятий записали все обращения харьковчан, большинство из которых касались ремонта домов, дорог, благоустройства территорий, оказания материальной помощи.

«Есть много вопросов, которые касаются ремонтов подъездов, входных групп, внутриквартальных дорог и кровель, создания новых зон отдыха. Всем этим мы будем заниматься, чтобы харьковчане жили в комфортных условиях», - сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что в этом году на ул. Героев Труда, 60 запланированы работы по ремонту кровли над подъездом №2 и ремонт подъездов №1-12 в комплексе со входными группами, а на ул. Родниковой, 9 планируется отремонтировать подъезд №4 и вход в него.