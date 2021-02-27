27.02.2021 17:31

В Немышлянском районе отремонтируют дороги и благоустроят дворы

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 27 февраля, встретился с жителями Немышлянского района.

Вместе с заместителями городского головы, директорами профильных департаментов и предприятий Игорь Терехов зафиксировал просьбы жителей домов по ул. Танкопия, ул. Олимпийской, ул. Мельникова, Салтовскому шоссе.

Большая часть обращений жителей касалась ремонта внутриквартальных дорог, подъездов, входных групп, внутридомовых сетей, благоустройства придомовых территорий, установки площадок.

В частности, во дворе домов по ул. Танкопия, 7, 7/1, 7/2 выполнят капитальный ремонт внутриквартальной дороги и комплексное благоустройство двора, в районе домов по ул. В. Мельникова, 6, 8 планируется выполнить ремонт тротуара и установить детскую площадку, возле домов по Салтовскому шоссе, 240, 240-б, 240-в – также обустроить большой двор и выполнить ряд других работ.

Игорь Терехов отметил, что спальные микрорайоны нуждаются в комплексном благоустройстве.

«Ремонт подъездов, кровель, сетей, лифтов - все эти вопросы нужно брать в работу. Самым злободневным из них, наверное, является ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров. Тем более после зимы - много мест, где провален асфальт, поэтому люди обращаются с просьбами о ремонте. У нас в планах на этот и последующие годы – ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство спальных микрорайонов. Вопросам жилищно-коммунальной сферы мы уделяем большое внимание», - отметил Игорь Терехов.